Rząd zapewni dostawy prądu, ale nie mówi, jak obniży jego cenę

Pewność dostaw energii ma długofalowo zapewnić nie tylko atom, ale też morska energetyka wiatrowa oraz nowe elektrownie gazowe, których budowę zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Przypomniał, że przygotowywana nowelizacja ustawy o rynku mocy ma pozwolić spółkom na decyzje inwestycyjne w to źródło energii. – Dzięki nowej ustawie o rynku mocy firmy energetyczne będą mogły zainwestować w nowe projekty o mocy 7–8 GW – zapowiedział minister.

O ile dzięki inwestycjom – z których część już jest prowadzona – nie powinno być problemu z zapewnieniem dostaw energii, o tyle zdecydowanie trudniej będzie osiągnąć drugi z elementów planu Tuska wobec energetyki (poza samą dostępnością energia ma być też tania). Dlaczego to takie ważne? Jak przypomina Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, wysokie koszty energii i emisji dwutlenku węgla stawiają unijne przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji wobec konkurentów spoza UE. – Kluczowe sektory, zwłaszcza energochłonne, muszą dostosowywać się do rygorystycznych regulacji, co może prowadzić do przenoszenia produkcji poza Europę – twierdzi Izba.

Bez odpowiedzi, jak obniżyć ceny energii

Premier nie wspomniał jednak np. o liberalizacji ustawy wiatrakowej, na którą branża czeka już od kilku lat, a która mogłaby punktowo obniżyć ceny energii dla biznesu i pobudzić inwestycje. – Wypowiedź premiera miała na celu zapewnić przedsiębiorstwa zastanawiające się nad inwestycjami w Polsce, w tym amerykańskich gigantów technologicznych, że w Polsce prądu nie zabraknie i ta stabilność dostaw będzie zachowana. Mówienie jednak o taniej energii nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie jest zdecydowanie na wyrost – wskazuje dr Maciej Bukowski, prezes think tanku WiseEuropa. Jak przypomina, jesteśmy w fazie inwestycyjnej, a skoro inwestujemy, to nakłady, jakie ponosimy, trzeba będzie spłacić. – Jeśli nie w podatkach, to w cenie produktu, czyli w tym wypadku energii – dodaje.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Węgla mniej, OZE więcej. Operator podsumował poprzedni rok Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło rok do roku i o niecały procent i wyniosło 168,95 TWh w 2024 r. Z całorocznych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika także że udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł do blisko 63 proc., a udział OZE wzrósł do ponad 27 proc.

Jego zdaniem polska energetyka potrzebuje liberalizacji ustawy wiatrakowej czy – szerzej – całego procesu inwestycyjnego, także np. w zakresie możliwości inwestowania off grid. – Po pierwsze dlatego, żeby zwiększyć podaż energii, po drugie, zbić nieco jej cenę w dłuższej perspektywie i po trzecie, zachęcić do inwestycji firmy z innych sektorów, np. przemysłu czy AI, które dziś mogą się obawiać, że zderzą się z jej brakiem. Premier tego wprost nie zapowiadał, ale miejmy nadzieję, że rząd to rozumie i działa w tym kierunku – komentuje Bukowski.

Przedsiębiorcy, do których wielokrotnie odwoływał się premier, już dwa lata temu apelowali do poprzedniego rządu o zmianę tej ustawy. Pod apelem, który koordynowało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), podpisał się m.in. Google, w którego opinię miał wsłuchiwać się ostatnio Donald Tusk.