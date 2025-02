W 2025 r. ustawowe mrożenie cen energii elektrycznej nie obejmuje już firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak te, które płaciły ulgową stawkę w ub.r., powinny złożyć do końca lutego oświadczenie, że z pomocy skorzystały i spełniały warunki do niej uprawniające (sektor MŚP). W przeciwnym razie obciążone zostaną zaległymi opłatami wynikającymi z wyższej, rynkowej ceny prądu. I to z odsetkami.

Do końca lutego stary termin na złożenie oświadczenia o zamrożonych cenach prądu

Zamrożenie ceny w drugiej połowie zeszłego roku obejmowały przedsiębiorstwa z sektora MŚP, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej, np. szkoły czy szpitale – w tym przypadku cenę ustalono na poziomie 693 zł/MWh netto. Utrzymanie zamrożonych stawek za energię zużytą w drugiej połowie 2024 r. przez odbiorców z sektora MŚP wymaga jednak złożenia oświadczenia u sprzedawcy energii. Termin dopełnienia formalności mija 28 lutego. Zostanie jednak będzie wydłużony.

„Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2024 r. korzystałeś z ceny maksymalnej energii elektrycznej 693 zł/MWh, masz obowiązek w określonym terminie złożyć informację o pomocy do podmiotu udzielającego pomocy, tj. do swojego sprzedawcy energii elektrycznej na dedykowanym wzorze informacji” – przypomina Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Termin ten jednak zostanie wydłużony po apelach branżowych organizacji, skierowanych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.