Druga, za którą miałby stać sam KPRM i Koalicja Obywatelska, to wydłużenie mrożenie cen energii co najmniej do połowy roku 2025 r., a więc wówczas kiedy obowiązuje taryfa na energię na poziomie 623 zł za MWh. W połowie roku będą nowe taryfy i biorąc uwagę niższe niż przed rokiem ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii (w III kw. tego roku było to średnio ok. 453 zł za MWh w kontraktach na 2025 r.), rząd zakłada że taryfy na dalszą część będą obniżone, a ceny prądu spadną.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów miał zdecydować o poparciu tego drugiego wariantu, który jednak będzie wymagał dodatkowych środków budżetu, a mowa o kwocie ok. 6 mld zł za mrożenie ceny energii na przyszły rok. Te środki będą przewidziane na rekompensaty dla spółek sprzedających za mrożenie cen prądu poniżej taryfy. Wstępną zgodę miał także wyrazić minister finansów Andrzej Domański, który musi znaleźć w budżecie kolejne miliardy złotych.

Decyzja o kontynuowaniu mrożenia cen energii wynika także z kalendarza wyborczego, a więc przyszłorocznych wyborów prezydenckich.