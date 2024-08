Trzy nowe instalacje do odsalania wody wpadającej do Odry mają powstać w ciagu najbliższych 5 lat - wynika z ustaleń "Rz". Ministerstwa Klimatu oraz Aktywów Państwowych wraz ze spółkami górniczymi pracują nad planem inwestycji. Koszt, to nawet 4,5 miliarda złotych.