Można już składać wnioski o bony energetyczne. Kto może skorzystać?

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bon energetyczny przysługuje, jeżeli próg dochodowy nie przekracza 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym, a więc 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 400 zł dla 2-3 osobowych, 500 zł dla 4-5 osobowych,600 zł dla 6 osobowych i większych.

Korzystający z pomp ciepła skorzystają

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie od 600 do 1200 zł: 600 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, 800 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się 2 do 3 osób, 1000 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób,1200 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.