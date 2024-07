Rewolucja w Moim Prądzie. Domowa fotowoltaika tylko z magazynem energii

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez resort, kolejny nabór wniosków w programie Mój Prąd planowany jest od 02 września 2024 r. do 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji. Budżet programu wynosi 400 mln zł ze środków unijnych FEnIKS na lata 2021-2027.W ramach Programu Mój Prąd dofinansowano już w Polsce ponad 530 tys. mikroinstalacji.

Duże zmiany w programie

Zgodnie z założeniami dla mikroinstalacji zgłoszonych do przyłączenia (może ono nastąpić w późniejszym terminie) do 31 lipca 2024 r. wysokość dofinansowania na mikroinstalacje wyniesie 6 tys. zł. na mikroinstalacje (o mocy 2 do 10 kW), a wraz z elementem dodatkowym 7 tys. zł. Będzie możliwość wyboru ubiegania się o dotacje na samą fotowoltaikę lub na instalację razem z elementem dodatkowym. Dofinansowanie do elementu dodatkowego będzie wynosić w przypadku magazynu energii 16 tys. zł, a na magazyn ciepła 5 tys. zł.

Duże zmiany pojawią się dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia od 01 sierpnia 2024 r., wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła. Resort podkreśla, że dobór takiego urządzenia będzie już obowiązkowy jeśli chcemy otrzymać dotację na domową fotowoltaikę. Jednocześnie resort dopuści do dofinansowania instalacje znacznie większe niż obecnie bo do mocy 20 kW. Wysokość dofinansowania na mikroinstalacje z elementem dodatkowym wyniesie 7 tys. zł, a dofinansowanie do elementu dodatkowego wyniesie na magazyn energii 16 tys. zł, a na magazyn ciepła 5 tys. zł.

Co będzie objęte dofinasowaniem?

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone różne urządzenia, które można zakwalifikować do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Są to m.in.: mikroinstalacje, które składają się z paneli fotowoltaicznych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem (specjalistyczne urządzenie, odpowiadające za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny), umożliwiającym ładowanie magazynu energii, albo ładowanie magazynu energii i pracę w trybie wyspowym, mikroinstalacje, które składają się z paneli fotowoltaicznych z mikro inwerterami, wiaty, wiaty garażowe carporty (zadaszenie na samochód dodatkowo pokryte panelami fotowoltaicznymi) i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne, markizy składające się z ogniw fotowoltaicznych, które produkują energię elektryczną, pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną – np. dachówki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne zestawy balkonowe;