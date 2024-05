O ile więcej zapłacimy za energię? Znamy kwoty

Czytaj więcej Ceny Energii Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii. Wiadomo ile zapłacimy za gaz i prąd Sejm uchwalił ustawę o mrożeniu cen energii. Maksymalna wysokość bonu wyniesie od 300 do 600 złotych lub 600-1200 złotych przy ogrzewaniu przy użyciu prądu. Zamrożona cena energii dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 r. wyniesie 500 złotych za MWh.

Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja będzie po 1 lipca w przypadku gazu. Ceny „błękitnego paliwa” będą już odmrożone i to ponownie taryfa będzie wyznaczać wysokość naszych rachunków. Ustawa zobowiązuje jednak sprzedawców paliwa do przedłożenia wniosku o nową taryfę i ustanowienie ceny maksymalnej na poziomie stosowanym w taryfie tego przedsiębiorstwa, a także rezygnację z utrzymania zamrożonych stawek dystrybucji paliw gazowych od 1 lipca 2024 r. Według szacunków MKiŚ wysokość rachunków za gaz wzrośnie w drugiej połowie roku względem ceny z pierwszych sześciu miesięcy 2024 r. o ok. 15 proc.

– Obecnie zamrożona cena sprzedaży gazu dla gospodarstw domowych (200,17 zł/MWh) jest niższa od jego ceny taryfowej, która wynosi ok. 290 zł/MWh – przypomina prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin.

Jednak sprzedawca – jak wynika z ustawy – będzie musiał przedłożyć nowy wniosek taryfowy do URE, z domniemaniem, że cena w nim zawarta będzie niższa. O ile? – Według obecnie dostępnych danych, po odmrożeniu cen gazu dla gospodarstw domowych, czyli od lipca 2024, możemy się spodziewać niewielkiego wzrostu ceny w stosunku do tej z zamrożenia (niewiele powyżej 30 zł/MWh w przypadku PGNiG OD), ale jednocześnie spadku wobec obecnej ceny taryfowej – tłumaczy prezes URE. Za gaz możemy więc zapłacić ok. 230 zł za MWh, choć trzeba pamiętać, że to tylko szacunki przed dokładnym wyliczeniem przez spółki tzw. kosztu uzasadnionego pozyskania energii i gazu.

Pod znakiem zapytania pozostaje nadal sposób wypłaty tzw. bonu energetycznego. Zgodnie z ustawą gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym – 400 zł, gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe – 600 zł. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu wzrośnie o 100 proc. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazywało jednak na zagrożenie płynności przyznawania przez gminy świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

– Planowane wprowadzenie bonu spowoduje obciążenie samorządów od 1 lipca br. dodatkowym obowiązkiem polegającym na obsłudze przez gminy od 3,5 mln do 4,6 mln dodatkowych postępowań administracyjnych o bon – wskazywał resort jeszcze na etapie prac rządu.