Obligo giełdowe obniży ceny prądu? Są prace nad projektem ustawy

Po co nam obligo?

Giełda zdaniem naszych rozmówców jest najbardziej wiarygodnym miejscem ustalania ceny. Tymczasem zniesienie obliga giełdowego przełożyło się na odpływ części handlujących, którzy kupowali energię w inny sposób. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w 2023 r. wolumen kontraktów na rynku bilateralnym, nieuwzględniający kontraktów wewnątrzgrupowych, wyniósł 19,8 TWh i był o 31,1 proc. wyższy w porównaniu z 2022 r., kiedy to wyniósł 15,1 TWh.

Ten rynek nie podlega grze rynkowej, lecz uzgadnianiu na podstawie warunków sprzedającego i kupującego. Proszone przez nas o komentarz biuro prasowe URE podkreśla, że prezes urzędu podtrzymuje stanowisko w sprawie obliga giełdowego.

– Większa dostępność energii w obrocie giełdowym przekłada się na poprawę transparentności rynku i jego konkurencyjnej struktury. Umożliwia również prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów wsparcia, w tym wynikającego z ustawy o OZE – mówi Rafał Gawin, prezes URE. Dodaje, że obligo zachęca inne podmioty do prowadzenia obrotu na giełdzie. Innymi słowy, brak transparentnej giełdowej ceny hurtowej, będącej wiarygodnym odniesieniem do zatwierdzania taryf przez URE, może prowadzić do sytuacji, w której taryfy te mogą być zawyżane.

Spółki elektroenergetyczne są podzielone w sprawie obliga

Jak pokazują doświadczenia historyczne obligo umożliwia także łagodzenie dysproporcji w strukturze wytwarzania tzn. wyrównuje szansę dostępu do energii na rynku dla wszystkich podmiotów, które dostarczają energię do odbiorców. Czym większa konkurencja na rynku tym cena maleje. Im mniejsza podaż energii na rynku, tym cena energii rośnie. Przykładem jest 2018 r. , kiedy wprowadzono 100 proc. proc. obligo na energię i cena spadła. Pod taką opinią podpisuje się także część spółek elektroenergetycznych. Jeszcze w lutym Tauron podkreślał nam, że przywrócenie obliga giełdowego będzie korzystne dla funkcjonowania rynku energii. – Przede wszystkim przyczyni się do zapewnienia transparentności działania rynku energii oraz kreowania prawidłowych sygnałów cenowych dostępnych dla wszystkich jego uczestników. Będzie to miało pozytywny wpływ na działanie mechanizmów konkurencji – informował Tauron, podkreślając, że choć obligo giełdowe nie jest czynnikiem bezpośrednio wpływającym na poziomy cen energii, to dzięki temu, że giełda zapewnia prawidłowe działanie mechanizmów konkurencji, obligo może wpłynąć na obniżanie giełdowych cen energii. Tu jednak wart odnotować, że na nasze ostatnie pytania o obligo giełdowe już po zmianach w zarządzie, spółka nie odpowiedziała.

Nie wszystkie spółki jednak są tego samego zdania i obecny stan prawny przy zniesionym obligu jest dla nich zadawalający i nie wiążą one tego z kwestią mrożenia cen energii. – Enea dąży do najbardziej optymalnego zarządzania pozycją hurtową i detaliczną w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i obecny status prawny oraz regulacyjny w zakresie obrotu energią elektryczną pozwala spełnić postawione przez spółkę założenia. Nie należy wiązać zagadnień związanych z wprowadzeniem „obliga” z „mrożeniem cen energii” i wpływem poziomu obliga na skutki wspomnianej ustawy – informuje nas ta spółka. W podobnym tonie wypowiada się Polska Grupa Energetyczna – Powrót obliga giełdowego i kwestia mrożenia cen energii to są dwie, niezależne kwestie, które powinny być rozpatrywane oddzielnie – informuje firma. Energa zaś z oceną całego projektu ustawy o mrożeniu cen energii wstrzymuje się do zakończenia procesu legislacji. Skąd ta różnica zdań w spółkach Skarbu Państwa? Struktura wytwarzania w Polsce w ramach grup energetycznych nie jest równa sprzedaży do klientów indywidualnych. PGE ma istotne nadwyżki prądu ponad zapotrzebowaniem (kontroluje rynek), Enea bilansuje produkcję z popytem, a Tauron musi dużo energii kupować na rynku aby obsłużyć klientów.