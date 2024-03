Odmrożenie cen energii oznacza skok czynszów. Ale jest ratunek

Korzyści na liczbach pokazuje olsztyńska spółdzielnia. Posiada ona 61 instalacji fotowoltaicznych o mocy 871 kWp, głównie na budynkach mieszkalnych. – Taka ilość instalacji wpływa na obniżenie kosztów energii i pozwala ograniczyć wzrost cen. Ostatnie zmiany stawek energii użytku ogólnego są z 2020 r. Natomiast w 2023 r. szacowany efekt oszczędności energii wyniósł prawie 700 000 zł – informuje spółdzielnia.

Nie inaczej jest w Poznaniu: jak mówi Marek Gąsiorowski, instalacje fotowoltaiczne pomagają obniżyć zużycie prądu z sieci. Spadło ono w tej spółdzelni ok. 60 proc. – Jeśli budynek zużywał przed zainstalowaniem ok. 45–50 tys. kWh energii z sieci to teraz zużywa jej od 15–20 tys kWh. Siłą rzeczy, koszty energii są niższe – mówi.

Jego spółdzielnia planuje rozbudowywać instalacje fotowoltaiczne. – Jednak brakuje prostych rozwiązań prawnych, które można byłoby zastosować w spółdzielczości. Potrzebujemy większego wsparcia i większej pomocy dla spółdzielni – mówi. Spółdzielnia chciałaby wciągnąć w ten projekt mieszkańców, aby także lokatorzy w swoich mieszkaniach mogli korzystać energii elektrycznej wyprodukowanej z tej instalacji fotowoltaicznej. – W prawie energetycznym istnieje możliwość powstania tak zwanych obywatelskich społeczności energetycznych, czyli OSE. Jednak ustawodawca wprowadził rozwiązania prawne, które nijak się mają do obecnej sytuacji prawnej w spółdzielczości – kończy nasz rozmówca.

Opinia dla „Rz" Aleksander Śniegocki, prezes think tanku Instytut Reform Dla spółdzielni mieszkaniowych szukających wsparcia na inwestycje energetyczne potencjalną opcją jest rządowy program TERMO obsługiwany przez BGK. Program ten obejmuje dofinansowania do termomodernizacji budynków oraz grant OZE, który pokrywa połowę kosztów wyposażenia budynku wielorodzinnego w takie źródło. Jest on finansowany ze środków krajowych – Funduszu Termomodernizacji i Remontów – jak również dodatkowo z KPO. Z tego drugiego źródła na program TERMO wyjściowo przewidziano 100 mln euro, jednak w ramach obecnie procedowanej aktualizacji KPO rząd chce dosypać na ten cel kolejne 140 mln euro. ∑