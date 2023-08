Kto manipuluje cenami prądu? Państwowa spółka rusza z akcją

Już na początku bieżącego roku Europa wychodziła z najostrzejszej fazy kryzysu energetycznego spowodowanego konsekwencjami agresji Rosji na Ukrainę. Ceny w Europie zaczynały spadać, także na polskiej Towarowej Giełdzie Energii. Kiedy średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą energii elektrycznej na TGE w roku 2023 wynosiła w lipcu 2022 r. 1 518,97 zł/MWh, to już w lipcu 2023 roku średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą w roku 2024 wyniosła tylko 655,66 zł/MWh.

Czytaj więcej Ceny Energii Ceny energii na przyszły rok spadają Sytuacja na hurtowym rynku energii stabilizuje się. Ceny najpopularniejszych wciąż kontraktów rocznych na energię elektryczną spadły w lipcu br. ponad dwukrotnie r/r. Podobnie z gazem: na popularności zyskują kontrakty z dostawą na dzień kolejny.

To najpopularniejszy kontrakt na dostawę energii na rok następny. Tak zwykle firmy zabezpieczają dostawy energii. Jest on zazwyczaj uzupełniany przez dostawy na rynku dnia następnego. Tu zaś następują znaczące, niekorzystne dla rządzących zmiany. Cena na rynku hurtowym z dostawą na dzień kolejny (rynek spotowy) jest najwyższa w Europie. I tak – jak wynika z danych skandynawskiej giełdy NordPool – cena prądu z dostawą na 9 sierpnia kosztuje w Polsce blisko 105 euro za MWh, a tymczasem w Niemczech jest to ponad 88 euro, a we Francji ponad 92 euro.

Czytaj więcej Ceny Energii Prezes URE: Ceny energii dla konsumentów zmaleją? Na giełdzie już spadły Punktem odniesienia dla oceny taryf na energię są ceny rozliczeniowe na TGE, kontrakty bilateralne oraz ceny ustalane w ramach grup kapitałowych. Te koszty są dziś niższe – mówi Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Jeszcze niedawno te kontrakty stanowiły tylko uzupełnienie w umowach rocznych na dostawy energii. Teraz rośnie ich popularność. W ubiegłym roku firmy, widząc rekordowe ceny na 2023 r., ograniczały zakupy roczne, licząc, że cena w tym roku spadnie na rynku spotowym. Stąd też rekordy w obrocie na rynku spot. Obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego wyniosły 4 227 807 MWh, co oznacza ponowny wzrost rok do roku aż o kilkadziesiąt procent – w lipcu 2023 r. dokładnie o 85,6 proc. Po raz szósty w tym roku obroty miesięczne na tym rynku przekroczyły 4 TWh.