Osiągnięcie standardu NQA-1 da im możliwość włączenia się w globalny łańcuch dostaw technologii modułowego reaktora AP1000 i udziału w projektach jądrowych realizowanych na całym świecie. Wcześniej do grona firm, mogących uczestniczyć w budowie atomu, zakwalifikowano Famak oraz Mostostal Kraków. Wszystkie te firmy ukończyły pierwszą fazę projektu dostosowywania swoich procedur do wymagań zapewnienia jakości w przemyśle jądrowym. Chodzi o standard NQA-1, którego osiągnięcie da możliwość włączenia polskich przedsiębiorców do globalnego łańcucha dostaw amerykańskiego dostawcy technologii AP1000 i umożliwi im zaangażowanie w projekty jądrowe.

Reklama Reklama

Kolejne firmy z pozwoleniami przy budowie polskiego atomu. Etapy certyfikacji

Spółki te ukończyły pierwszy z trzech etapów koordynowanego przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe procesu standaryzacji. Obejmuje on opracowanie procedur w kluczowych obszarach, takich jak zapewnienie jakości, kontrola urządzeń, projektowanie i dokumentacja techniczna czy procesy działań naprawczych. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie opracowanych rozwiązań oraz szkolenie pracowników. Proces zakończy wykonanie próbnego modułu wyspy jądrowej (tzw. mock-up) na potrzeby elektrowni w gminie Choczewo, a pozytywne zakończenie wszystkich faz pozwoli dostawcom na konkurowanie o zlecenia w pierwszym polskim projekcie.

– Spółka PEJ konsekwentnie pracuje z konsorcjum firm Westinghouse – Bechtel nad wspieraniem polskiego przemysłu i angażowaniem go w nasz projekt, oczywiście na konkurencyjnych i transparentnych zasadach. Przejście pierwszej fazy przygotowań przez kolejne firmy to najlepszy dowód odpowiedzialności i dużego zaangażowania polskich przedsiębiorstw, aby przygotować się do uczestnictwa w realizacji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Udział w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce z pewnością przyczyni się do zdobycia nowych kompetencji przez polski przemysł oraz umożliwi jego trwałą obecność w sektorze jądrowym – w szczególności w ramach kolejnych projektów Westinghouse na rynku globalnym – podkreśla Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Ukończenie pierwszej fazy kwalifikacji w zakresie NQA-1 to ważne wydarzenie w działalności firm, które mogą tworzyć polski łańcuch dostaw przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. – Od czasu podpisania zamówienia traktujemy je priorytetowo, zdając sobie sprawę z jego znaczenia dla dalszego rozwoju spółki i poszerzania jej kompetencji. Jesteśmy przekonani, że to pozytywne wydarzenie cieszy nie tylko nas, ale również naszego głównego udziałowca, którym jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Co ważne, do spółki wpłynęło już zapytanie ofertowe na drugi etap, który swym zakresem obejmuje szeroko pojęty zakres inżynierski. Dzięki temu będziemy mieli możliwość płynnej kontynuacji procesu kwalifikacji, docelowo uzyskując możliwość uczestnictwa w projekcie Polskich Elektrowni Jądrowych. Przed nami jeszcze mnóstwo pracy, ale wierzę, że nasz zespół specjalistów również ten etap kwalifikacji zakończy sukcesem. – powiedział Krzysztof Kasprzycki, Prezes Zarządu ZKS Ferrum.