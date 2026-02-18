Reklama

Wstrzymania prac przy realizacji elektrowni jądrowej nie będzie. Jest decyzja sądu

Widmo wstrzymania prac przygotowawczych za realizacją projektu pierwszej elektrowni jądrowej zostało oddalone. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie organizacji środowiskowych, które nie zgadzały się z decyzją o kontynuowaniu prac za realizacją projekt.

Publikacja: 18.02.2026 22:55

Nie będzie blokady atomu na Pomorzu. Jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego

Nie będzie blokady atomu na Pomorzu. Jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego

Foto: MAT. PRAS.

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były argumenty organizacji środowiskowych przeciwko budowie elektrowni jądrowej?
  • Dlaczego Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie dotyczące wstrzymania prac przygotowawczych?
  • Kto jest inwestorem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i jaką rolę odgrywa?
  • Jakie znaczenie ma decyzja sądu dla realizacji projektu elektrowni jądrowej w Polsce?
  • Gdzie planuje się budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce i jakie są jej parametry techniczne?
  • Jakie kroki prawne były podejmowane w związku z ochroną środowiska w kontekście tego projektu?

O decyzji sądu poinformowały Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestor, który prowadzi projekt. – Brak jest podstaw do wstrzymania prac przy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wniosek i zażalenie strony skarżącej zostały oddalone – poinformowały o decyzji NSA Polskie Elektrownie Jądrowe. – Orzeczenie sądu umożliwia kontynuowanie działań zgodnie z przyjętym harmonogramem – zapewnia spółka.

Oddalenie zażalenia stowarzyszenia Bałtyckie-SOS

Polskie Elektrownie Jądrowe podkreślają, że sąd uznał, iż strona skarżąca decyzję opierała swój wniosek na przesłankach, które nie zostały uprawdopodobnione. – Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza: brak podstaw do wstrzymania prac przy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wniosek i zażalenie strony skarżącej zostały oddalone. NSA potwierdził tym samym fakt istotności prowadzonej przez nas inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego państwa – napisały PEJ na platformie X. Stroną skarżącą było stowarzyszenie Bałtyckie-SOS.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, budowana w technologii AP1000, ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Jej moc wyniesie 3750 MW. Rozpoczęcie jej pracy planowane jest na 2036 r.

Historia sporu o elektrownię w Choczewie

Przypomnijmy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w 2023 r. ocenił, że projekt w Choczewie nie zagraża ekosystemom objętym ochroną. 11 kwietnia 2025 r. GDOŚ przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę złożoną przez stowarzyszenie Bałtyckie-SOS. Dotyczyła ona decyzji GDOŚ ze stycznia 2025 r., która częściowo utrzymała, a częściowo uchyliła pierwotną decyzję środowiskową z 2023 r. dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. NSA uznał 18 lutego, że nie ma podstaw do wstrzymania prac nad budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, budowana w technologii AP1000, ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Jej moc wyniesie 3750 MW. Rozpoczęcie jej pracy planowane jest na 2036 r.

Energetyka Energia atomowa Energetyka zawodowa Polskie Elektrownie Jądrowe
