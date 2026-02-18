Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były argumenty organizacji środowiskowych przeciwko budowie elektrowni jądrowej?

Dlaczego Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie dotyczące wstrzymania prac przygotowawczych?

Kto jest inwestorem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i jaką rolę odgrywa?

Jakie znaczenie ma decyzja sądu dla realizacji projektu elektrowni jądrowej w Polsce?

Gdzie planuje się budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce i jakie są jej parametry techniczne?

Jakie kroki prawne były podejmowane w związku z ochroną środowiska w kontekście tego projektu?

O decyzji sądu poinformowały Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestor, który prowadzi projekt. – Brak jest podstaw do wstrzymania prac przy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wniosek i zażalenie strony skarżącej zostały oddalone – poinformowały o decyzji NSA Polskie Elektrownie Jądrowe. – Orzeczenie sądu umożliwia kontynuowanie działań zgodnie z przyjętym harmonogramem – zapewnia spółka.

Oddalenie zażalenia stowarzyszenia Bałtyckie-SOS

Polskie Elektrownie Jądrowe podkreślają, że sąd uznał, iż strona skarżąca decyzję opierała swój wniosek na przesłankach, które nie zostały uprawdopodobnione. – Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza: brak podstaw do wstrzymania prac przy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wniosek i zażalenie strony skarżącej zostały oddalone. NSA potwierdził tym samym fakt istotności prowadzonej przez nas inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego państwa – napisały PEJ na platformie X. Stroną skarżącą było stowarzyszenie Bałtyckie-SOS.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, budowana w technologii AP1000, ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Jej moc wyniesie 3750 MW. Rozpoczęcie jej pracy planowane jest na 2036 r.