Nie będzie blokady atomu na Pomorzu. Jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego
O decyzji sądu poinformowały Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestor, który prowadzi projekt. – Brak jest podstaw do wstrzymania prac przy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wniosek i zażalenie strony skarżącej zostały oddalone – poinformowały o decyzji NSA Polskie Elektrownie Jądrowe. – Orzeczenie sądu umożliwia kontynuowanie działań zgodnie z przyjętym harmonogramem – zapewnia spółka.
Polskie Elektrownie Jądrowe podkreślają, że sąd uznał, iż strona skarżąca decyzję opierała swój wniosek na przesłankach, które nie zostały uprawdopodobnione. – Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza: brak podstaw do wstrzymania prac przy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wniosek i zażalenie strony skarżącej zostały oddalone. NSA potwierdził tym samym fakt istotności prowadzonej przez nas inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego państwa – napisały PEJ na platformie X. Stroną skarżącą było stowarzyszenie Bałtyckie-SOS.
Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, budowana w technologii AP1000, ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Jej moc wyniesie 3750 MW. Rozpoczęcie jej pracy planowane jest na 2036 r.
Czytaj więcej
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały umowę kredytową z Export Import Bank of the United St...
Przypomnijmy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w 2023 r. ocenił, że projekt w Choczewie nie zagraża ekosystemom objętym ochroną. 11 kwietnia 2025 r. GDOŚ przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę złożoną przez stowarzyszenie Bałtyckie-SOS. Dotyczyła ona decyzji GDOŚ ze stycznia 2025 r., która częściowo utrzymała, a częściowo uchyliła pierwotną decyzję środowiskową z 2023 r. dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. NSA uznał 18 lutego, że nie ma podstaw do wstrzymania prac nad budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, budowana w technologii AP1000, ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Jej moc wyniesie 3750 MW. Rozpoczęcie jej pracy planowane jest na 2036 r.
Kanadyjski rząd przekonuje Polskę do wyboru technologii Candu zaplanowanym przetargu na drugą elektrownię jądrow...
Szacujemy, że do 7 na 10 dolarów wydanych na budowę elektrowni zostanie w Polsce, jeśli zostaniemy dostawcą tech...
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały umowę kredytową z Export Import Bank of the United States (US EXIM)....
Rosjanie położyli na stole negocjacyjnym plan dzielenia się z Ukrainą prądem z elektrowni jądrowej w Zaporożu. E...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas