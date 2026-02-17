Ottawa otwarta na współfinansowanie atomu w Polsce

Kanadyjczycy są gotowi także do rozmów o kapitałowym zaangażowaniu w projekt elektrowni jądrowej, ale na szczegóły ma być jeszcze za wcześnie. Hodgson dodał, że jeśli chodzi o finansowanie polskiej elektrowni jądrowej, dodał że kanadyjskie fundusze emerytalne dysponują ok. 3 bln dol. i mogłyby potencjalnie udzielić finansowania projektowi. – Mają one już doświadczenia z inwestycjami w energetykę jądrową. Mogę wymienić, że np. fundusz La Caisse z Quebecu objął w zamian za gotówkę część udziałów w projekcie brytyjskiej elektrowni jądrowej Sizewell C – dodał.

Kanadyjczycy mogą zaproponować reaktory typu Candu-6 o mocy rzędu 700 MW lub nową wersję – Candu Monark o mocy na poziomie 1000 MW. Zgodnie z deklaracjami polskiego rządu partner do budowy drugiej elektrowni zostanie wybrany w postępowaniu konkurencyjnym, co powinno nastąpić w 2027 r. O kontrakt mogą ubiegać się Westinghouse z reaktorem AP1000, francuski EDF z reaktorem EPR, koreańskie KHNP z modelami APR1400 (jeśli będą zainteresowani) oraz kanadyjski AtkinsRealis z Candu.

W sierpniu 2025 r. premierzy Mark Carney i Donald Tusk ogłosili zawiązanie strategicznego partnerstwa między obydwoma krajami w obszarach handlu, obronności i energii. Podkreślił też, że Kanada jest wiodącym producentem uranu.

Candu (Canada Deuterium Uranium) to opracowana w Kanadzie i rozwijana od 70 lat technologia reaktorów ciężkowodnych, w których paliwo stanowi naturalny, niewzbogacony uran. Na świecie działa 26 takich reaktorów, z czego 17 w Kanadzie, a reszta w Rumunii, Argentynie, Chinach i Korei Płd.

Kanada alternatywą dla dostaw LNG?

Minister energii zdradził także, że rozmowy odbyły się także z przedstawicielami Orlenu, a dotyczyły one rozwoju małych reaktorów jądrowych, a także współpracy w dziedzinie LNG. Kanada dopiero rozpoczyna eksport LNG i póki co dzieje się to na zachodnim wybrzeżu, skąd ładunki skroplonego gazu trafią na rynek azjatycki. Obecnie Kanada nie ma konkretnych planów, aby budować terminale LNG na wschodnim wybrzeżu, skąd surowiec mógłby trafiać do Europy i stanowić alternatywę dla dostaw LNG z USA. Co ciekawe Orlen posiada udziały w kanadyjskiej spółce Pieridae, która ma być operatorem projektu budowy terminalu eksportowego LNG. Miałby on być zlokalizowany w Goldboro, na wschodnim wybrzeżu Kanady, w Prowincji Nowej Szkocji. Finalnej decyzji pozostałych udziałowców projektu jednak na obecnym etapie nie ma.