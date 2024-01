Brytyjski rząd stawia na ekologiczny i tani atom

Czytaj więcej Atom Energetyka atomowa może się okazać drogą ucieczki. W kolejną ślepą uliczkę W ciągu ostatnich kilku tygodni dalekosiężne, wieloletnie plany dla energetyki wylądowały na śmietniku historii. Zerwanie przez Zachód z rosyjskimi surowcami w krótkiej perspektywie będzie miało, oczywiście, charakter poszukiwania innych dostawców tych samych surowców. Ale już na średnią i dłuższą metę przyniesie szybszy zwrot ku OZE i – najprawdopodobniej – renesans atomu.

Obecnie w budowie jest jedną elektrownia jądrowa, Hinkley Point C w południowo-zachodniej Anglii, która będzie miała moc 3,2 GW. Zostanie ona uruchomiona z kilkuletnim opóźnieniem, a kosztować będzie 32,7 mld funtów zamiast pierwotnie zatwierdzonych 18 mld.

Zatwierdzona jest także budowa jeszcze jednej elektrowni, Sizewell C we wschodniej Anglii, która ma rozpocząć pracę w 2034 roku, co oznacza 10 lat opóźnienia w stosunku do pierwotnego planu.

Plan brytyjskiego rządu zakłada budowę kolejnej dużej elektrowni wielkości Sizewell lub Hinkley, a także serii nowych małych reaktorów modułowych (SMR) od połowy lat 30. Według BBC duża elektrownia może powstać w Wylfa w Walii lub Moorside w Cumbrii.