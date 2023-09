Jak podaje Radio Zet, "w środę dojdzie do podpisania umowy na budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki podpisze ją z amerykańską firmą Westinghouse. Elektrownia jak zapowiadano ma powstać na Pomorzu w gminie Choczewo."

Jednak przed samą umową na budowę ma dojść do zawarcia tzw. umowy na projektowanie elektrowni jądrowej. „To etap koncepcyjny. Ta umowa jeszcze jest negocjowana. Ma ona wzmocnić widzę PEJ dotyczącą technologii i przygotować ją do zawarcia już samego bezpośredniego kontraktu budowlanego.” - mówi w ubiegłym tygodniu przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Umowa na samą budowę możliwa będzie już po zamknięciu etapu finansowania elektrowni co ma dojść do skutku do końca 2024 r. W ubiegłym tygodniu, strona amerykańska i polska informowały, że kontrakt budowlany ma zostać podpisany w 2025 r., a sama budowa ma ruszyć rok później.

W listopadzie 2022 r. polski rząd wybrał technologię Westinghouse AP1000 do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. Chodzi o przedsięwzięcie polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MW. W grudniu 2021 r. należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa PEJ wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków. Zgodnie z obecnym harmonogramem budowa rozpocznie się w 2026 r., a pierwszy blok zostanie uruchomiony w 2033 r.