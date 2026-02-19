Problemy dotyczą także innych spółek. Jak mówi nam Maciej Barański, prezes firmy Damel, zawirowania w sektorze górniczym są mocno odczuwalne w branży okołogórniczej. Co więcej, wskazuje on, że na tę chwilę wstrzymano w zasadzie wszystkie inwestycje w polskim sektorze górniczym. – PGG i JSW zmniejszają liczbę zamówień, realizowane są tylko te inwestycje, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, przy utrzymaniu bieżącego wydobycia, co bezpośrednio przekłada się na ogólną sytuację firm branży okołogórniczej. Dla naszej firmy perspektywą, która pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość, jest eksport, a także polskie rynki pozagórnicze (rynek chemiczny, petrochemiczny) – podkreśla prezes tej dąbrowskiej fabryki maszyn elektrycznych.

Firmy okołogórnicze pod ścianą

Widmo upadku PGG i JSW jest obecnie odsunięte w czasie dzięki pomocy publicznej państwa i porozumieniu ze związkami o zawieszeniu wypłaty części świadczeń pracowniczych. Jeśli jednak doszłoby do upadku takich węglowych gigantów, byłoby to olbrzymim problemem w skali całego kraju, bowiem samo górnictwo węgla kamiennego zatrudnia około 70 tys. pracowników. Ale jest też bardzo wiele miejsc pracy w firmach, które kooperują z tymi spółkami węglowymi. Jak mówi nam prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski, to kilka tysięcy firm, które tworzą co najmniej 200 tys. miejsc pracy. – Obecnie sytuacja największych producentów węgla bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową firm okołogórniczych, które zaczynają tracić płynność finansową. Do naszej Izby docierają sygnały, że realne widmo upadłości tych firm okołogórniczych zaistniało już w tej chwili – podkreśla prezes.

Problem polega na tym, że spółki węglowe są objęte programami wsparcia, natomiast przedsiębiorstwa okołogórnicze – jak mówi nasz rozmówca – są pozostawione same sobie. – Mówiąc wprost, firmy te nie mają środków na bieżącą działalność. Razem z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach przeprowadziliśmy badania na grupie firm okołogórniczych i ponad jedna trzecia badanych zadeklarowała, że w sytuacji utraty wpływów z górnictwa upadnie, a blisko połowa ankietowanych stwierdziła, że przy braku wsparcia ze strony państwa niemożliwa jest zmiana profilu ich działalności. Problem nie dotyka tylko samego Śląska, ale całego kraju, bowiem podmioty produkujące wyroby dla górnictwa, jak również sprzedające specjalistyczne usługi rozlokowane są w całej Polsce – dodaje.

Apel o wsparcie. Jak można pomóc firmom?

Zdaniem prezesa Olszowskiego sytuacja jest kryzysowa, bowiem istnieją w Polsce miejscowości, gdzie taki przedsiębiorca okołogórniczy jest jedynym pracodawcą, a skutki mogą być porażające także dla regionów spoza Śląska. – Od wielu lat jest mowa o stworzeniu jakiegoś programu wsparcia dla firm okołogórniczych, które są narażone na skutki transformacji polegającej na ograniczaniu działalności wydobywczej. Natomiast do tej pory taki program nie został opracowany. Jest nawet delegacja ustawowa do stworzenia takich dokumentów, ale nie ma woli politycznej, żeby takie stworzyć – przypomina Olszowski.