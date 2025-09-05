Reklama

Po Bumechu teraz Grenevia. Kolejna spółka chce produkować dla wojska

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) oraz Grenevia podpisały list intencyjny o współpracy. W jej zakres ma wejść wspólna realizacja projektów, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz dostawy komponentów i usług. Kurs spółki po tej informacji rośnie o blisko 19 proc.

Publikacja: 05.09.2025 15:42

Zakład Famur Gearo

Zakład Famur Gearo

Foto: Grenevia

Bartłomiej Sawicki

Jak poinformowała firma, zawiązanie współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową pozwoli jej umocnić pozycję na rynku i aktywnie uczestniczyć w rozwoju krajowego potencjału obronnego. To w ostatnich miesiącach modny kierunek, w którym idą RFK (dawne Rafako), a ostatnio także Bumech

Czego będzie dotyczyła współpraca? 

Zakres współpracy obu podmiotów ma objąć m.in. realizację dostaw i usług na rzecz produktów wytwarzanych przez PGZ, opracowywanie projektów i rozwój innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także nawiązanie współpracy z podmiotami zależnymi od PGZ. „Nasze kompetencje w obszarze mechaniki, hydrauliki czy elektroniki stanowią solidną podstawę do realizacji nowych projektów” – powiedział pełnomocnik zarządu Famuru z Grupy Grenevia Adam Toborek, cytowany w komunikacie.

„Polska Grupa Zbrojeniowa jako lider polskiego sektora zbrojeniowego systematycznie powiększa grono swoich partnerów biznesowych, by sprawnie odpowiadać na potrzeby Wojska Polskiego. Jednocześnie poszukujemy partnerów z różnych obszarów działalności, by móc podnieść efektywność funkcjonowania całej grupy. Chcemy, by wśród nich były firmy o uznanej pozycji na rynku. Dlatego właśnie w czasie tegorocznego MSPO podpisaliśmy porozumienie o współpracy z firmą Grenevia” – dodał wiceprezes PGZ Marcin Idzik.

Grenevia szykuje się do produkcji na potrzeby wojska

Famur (część Grenevii) już od pewnego czasu podejmuje szereg działań przygotowawczych, ukierunkowanych na rozszerzenie działalności pod kątem sektora zbrojeniowego. Pozyskał m.in. certyfikat jakości AQAP 2110:2016, który potwierdza zgodność procesów z wymaganiami sektora obronnego NATO.

Polska Grupa Zbrojeniowa skupia blisko 70 zakładów produkcyjnych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Jest krajowym liderem procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Grenevia to, mający siedzibę w Katowicach, holding inwestycyjny, który działa w czterech segmentach biznesowych. Pod marką Famur dostarcza rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i energetycznego, a obecnie planuje także rozwijać w ramach tej marki działalność w sektorze zbrojeniowym.

