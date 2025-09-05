Aktualizacja: 05.09.2025 16:23 Publikacja: 05.09.2025 15:42
Zakład Famur Gearo
Jak poinformowała firma, zawiązanie współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową pozwoli jej umocnić pozycję na rynku i aktywnie uczestniczyć w rozwoju krajowego potencjału obronnego. To w ostatnich miesiącach modny kierunek, w którym idą RFK (dawne Rafako), a ostatnio także Bumech.
Zakres współpracy obu podmiotów ma objąć m.in. realizację dostaw i usług na rzecz produktów wytwarzanych przez PGZ, opracowywanie projektów i rozwój innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także nawiązanie współpracy z podmiotami zależnymi od PGZ. „Nasze kompetencje w obszarze mechaniki, hydrauliki czy elektroniki stanowią solidną podstawę do realizacji nowych projektów” – powiedział pełnomocnik zarządu Famuru z Grupy Grenevia Adam Toborek, cytowany w komunikacie.
„Polska Grupa Zbrojeniowa jako lider polskiego sektora zbrojeniowego systematycznie powiększa grono swoich partnerów biznesowych, by sprawnie odpowiadać na potrzeby Wojska Polskiego. Jednocześnie poszukujemy partnerów z różnych obszarów działalności, by móc podnieść efektywność funkcjonowania całej grupy. Chcemy, by wśród nich były firmy o uznanej pozycji na rynku. Dlatego właśnie w czasie tegorocznego MSPO podpisaliśmy porozumienie o współpracy z firmą Grenevia” – dodał wiceprezes PGZ Marcin Idzik.
Famur (część Grenevii) już od pewnego czasu podejmuje szereg działań przygotowawczych, ukierunkowanych na rozszerzenie działalności pod kątem sektora zbrojeniowego. Pozyskał m.in. certyfikat jakości AQAP 2110:2016, który potwierdza zgodność procesów z wymaganiami sektora obronnego NATO.
Polska Grupa Zbrojeniowa skupia blisko 70 zakładów produkcyjnych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Jest krajowym liderem procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.
Grenevia to, mający siedzibę w Katowicach, holding inwestycyjny, który działa w czterech segmentach biznesowych. Pod marką Famur dostarcza rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i energetycznego, a obecnie planuje także rozwijać w ramach tej marki działalność w sektorze zbrojeniowym.
