Jak poinformowała firma, zawiązanie współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową pozwoli jej umocnić pozycję na rynku i aktywnie uczestniczyć w rozwoju krajowego potencjału obronnego. To w ostatnich miesiącach modny kierunek, w którym idą RFK (dawne Rafako), a ostatnio także Bumech.

Czego będzie dotyczyła współpraca?

Zakres współpracy obu podmiotów ma objąć m.in. realizację dostaw i usług na rzecz produktów wytwarzanych przez PGZ, opracowywanie projektów i rozwój innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także nawiązanie współpracy z podmiotami zależnymi od PGZ. „Nasze kompetencje w obszarze mechaniki, hydrauliki czy elektroniki stanowią solidną podstawę do realizacji nowych projektów” – powiedział pełnomocnik zarządu Famuru z Grupy Grenevia Adam Toborek, cytowany w komunikacie.

„Polska Grupa Zbrojeniowa jako lider polskiego sektora zbrojeniowego systematycznie powiększa grono swoich partnerów biznesowych, by sprawnie odpowiadać na potrzeby Wojska Polskiego. Jednocześnie poszukujemy partnerów z różnych obszarów działalności, by móc podnieść efektywność funkcjonowania całej grupy. Chcemy, by wśród nich były firmy o uznanej pozycji na rynku. Dlatego właśnie w czasie tegorocznego MSPO podpisaliśmy porozumienie o współpracy z firmą Grenevia” – dodał wiceprezes PGZ Marcin Idzik.