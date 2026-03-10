Z tego artykułu dowiesz się: Jaka zagraniczna spółka planuje wznowić wydobycie węgla w Polsce.

Coal Energy to firma prowadząca w przeszłości 10 kopalni na terenie ukraińskiego Donbasu. Obecnie to holding zarejestrowany w Luksemburgu. Spółka jest notowana na GPW. Firma świadczy usługi górnicze dla polskich firm sektora węglowego przez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies. Mimo pierwszych niepowodzeń nie rezygnuje ona z planów wydobycia węgla w Polsce, choć na razie są to jedynie deklaracje. Coal Energy zabiega o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla na złożu Bobrek-Miechowice. Wydobycie mogłoby wynieść od 12 tys. do 25 tys. ton węgla energetycznego miesięcznie.

Węgiel w Polsce nadal potrzebny

Zdaniem ukraińskiego inwestora, choć sektor węgla w Polsce przechodzi transformację z trendem spadkowym, wciąż pozostaje istotny dla strategicznych przemysłów i lokalnej gospodarki. Udział węgla w miksie energetycznym Polski maleje, ale w 2025 r. wciąż będzie stanowił istotną część produkcji energii elektrycznej, a kraj pozostaje jednym z największych producentów w UE. Władze Coal Energy mówią nam, że widzą potencjał w wykorzystaniu nieeksploatowanych lub częściowo rozpoznanych pokładów, które mogą być wydobywane efektywniej dzięki technologii i doświadczeniu. Mimo spadku zapotrzebowania na węgiel, Coal Energy widzi potencjał w selektywnym, efektywnym kosztowo wydobyciu tam, gdzie zasoby są dobrze rozpoznane i możliwe do komercjalizacji oraz tam, gdzie zapotrzebowanie lokalne i przemysłowe wciąż istnieje. – Spółka zakłada, że nawet przy trendach spadkowych węgiel pozostaje częścią rynku energetycznego oraz innych sektorów (cementownictwo, szklarnie, produkcja cegieł, cukrownie), zwłaszcza w krajach o dużym zużyciu surowca, takich jak na przykład Ukraina, do której Spółka planuje kierować znaczną część wydobycia. A sukces opiera się na optymalizacji kosztów, precyzyjnej analizie projektów i elastycznym dopasowaniu do popytu, a nie masowej ekspansji w segmencie o malejącym udziale – wskazuje Wiktor Wiśniowiecki, prezes Coal Energy.

Przygotowania do złożenia koncesji

Coal Energy jest zainteresowane uzyskaniem koncesji na wydobycie węgla na złożu Bobrek-Miechowice. Prezes podkreśla, że inwestora nie interesuje wygaszana kopalnia Węglokoksu – Bobrek. – Nie interesuje nas kopalnia Bobrek jako zakład, lecz wybrane pokłady z grupy 400 ze złoża Bobrek-Miechowice (kopalnia Bobrek prowadziła eksploatację w pokładach z grupy 500). Pracujemy nad pozyskaniem koncesji na rozpoznanie interesujących nas złóż. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru organizacji geologicznej, która przeprowadzi analizy i przygotuje projekt robót geologicznych – mówi nam prezes Wiśniowiecki.