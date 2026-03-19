Reklama

Katar liczy straty po ataku Iranu. 17 proc. mocy LNG uszkodzone

Ataki Iranu na Katar uszkodziły instalacje odpowiadające za 17 proc. zdolności eksportowych skroplonego gazu ziemnego (LNG) tej firmy, a ich naprawa zajmie od trzech do pięciu lat – powiedział w wywiadzie dla Reutera prezes QatarEnergy Saad al-Kaabi.

Aktualizacja: 19.03.2026 15:33 Publikacja: 19.03.2026 15:19

Obiekty QatarEnergy widoczne w strefie przemysłowej Mesaieed na południe od Dohy w Katarze,

Obiekty QatarEnergy widoczne w strefie przemysłowej Mesaieed na południe od Dohy w Katarze,

Foto: STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP

Urszula Lesman

– Nigdy w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że Katar – Katar i cały region – stanie się celem takiego ataku, zwłaszcza ze strony bratniego kraju muzułmańskiego w miesiącu Ramadanu, który atakuje nas w ten sposób – dodał Saad al-Kaabi.

Czytaj więcej

Saad al-Kaabi powiedział, że w atakach uszkodzone zostały dwa z 14 katarskich ciągów technologicznych LNG oraz jedna z dwóch instalacji przetwarzania gazu na paliwa płynne (GTL). Dodał, że naprawy wyłączą z eksploatacji 12,8 mln ton rocznie zdolności produkcyjnych LNG na okres od trzech do pięciu lat.

Katarski LNG pod presją. Uszkodzenia i siła wyższa na lata

Iran przeprowadził serię ataków na instalacje naftowe i gazowe w Zatoce Perskiej po izraelskich uderzeniach na jego własną infrastrukturę gazową. Państwowy koncern QatarEnergy może być zmuszony do ogłoszenia siły wyższej w długoterminowych kontraktach na dostawy LNG – nawet na okres do pięciu lat – w przypadku dostaw kierowanych do Włoch, Belgii, Korei Południowej i Chin, ze względu na uszkodzenie dwóch ciągów technologicznych – powiedział agencji Reuters Kaabi.

Amerykański koncern naftowy ExxonMobil jest partnerem w uszkodzonych instalacjach LNG. Firma z siedzibą w Teksasie posiada 34 proc. udziałów w ciągu LNG S4 oraz 30 proc. w ciągu S6.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Według Reutera skutki wykraczają daleko poza rynek LNG. Eksport kondensatu z Kataru spadnie o około 24 proc., a gazu płynnego LPG – o 13 proc. Produkcja helu zmniejszy się o 14 proc., a nafty i siarki – o 6 proc. Koszt budowy uszkodzonych instalacji wyniósł około 26 mld dolarów.

QatarEnergy ogłosiło wcześniej siłę wyższą dla całej produkcji LNG po wcześniejszych atakach na hub produkcyjny w Ras Laffan.

– Aby wznowić produkcję, najpierw musi dojść do zakończenia działań zbrojnych – podkreślił Saad al-Kaabi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama