Katarskie władze zaapelowały do mieszkańców w tym regionie o pozostanie w domach ze względu na zwiększone zagrożenie.

Ministerstwo Obrony Kataru poinformowało, że Katar zaatakowany został pięcioma rakietami balistycznymi wystrzelonymi z Iranu. Cztery zostały przechwycone, ale jedna spadła na teren przemysłowy Ras Laffan.

Agencja Reutera, powołując się na wysokiego urzędnika rządowego Iraku, podała, że po ataku wstrzymane zostały dostawy gazu z Iranu do Iraku. Kraj ten importował z Iranu od 33 do 40 proc. potrzebnego gazu i energii elektrycznej.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz Foto: PAP

Atak na złoże South Pars. Uderzenie w kluczową infrastrukturę gazową Iranu

Według informacji władz irańskich celem były instalacje powiązane ze złożem South Pars oraz przemysłem naftowym w Asaluyeh. W wyniku uderzenia część faz wydobywczych i przetwórczych w obrębie South Pars została wyłączona z eksploatacji. Złoże South Pars to największe znane złoże gazu ziemnego na świecie, a zaatakowane zakłady gazowe odpowiadają za około 70 proc. krajowego zużycia gazu w Iranie.