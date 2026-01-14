Szef MAP: Zostało tylko kilka tygodni na ratunek JSW

Aktualizacja: 14.01.2026 19:09 Publikacja: 14.01.2026 16:03
Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
Foto: materiały prasowe
Minister Aktywów Państwowych, Wojciech Balczun, udzielił w ostatnich godzinach dwóch wywiadów, w których mówił o ratowaniu przedsiębiorstwa. – JSW ma tygodnie na ratunek, bankructwo ostatecznym scenariuszem – powiedział minister w Polsat News.
Czytaj więcej
Zarząd spółki bez doświadczenia, miliony na doradców od restrukturyzacji i polityczna „kiełbasa”...
JSW znalazła się w jednym z najtrudniejszych momentów w historii, a jej płynność finansowa – jak wylicza minister – może skończyć się na przełomie stycznia i lutego. – Musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie ratowało płynność. (...) Płynność tak naprawdę kończy się w styczniu, w lutym. Zostało parę tygodni na negocjacje. (...) Bankructwo to jest ostateczny scenariusz – stwierdził minister na antenie Polsat News.
Jak dodawał w Radiu TOK FM, cały wysiłek idzie w stronę utrzymania płynności, „ale żeby ją utrzymać potrzebne jest zaangażowanie i wsparcie wszystkich interesariuszy, w tym strony społecznej”. – Bez przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji spółka po prostu nie przetrwa – podkreślił.
Czytaj więcej
Ministerstwo Energii zapowiada, że nie pozostawi JSW bez wsparcia. Na obecnym etapie są analizowa...
Balczun wskazał, że problemy JSW wynikają z bardzo długiego cyklu dekoniunktury na rynku węgla koksującego, ale także z nadmiernego rozdmuchania kosztów w przeszłości. Według Balczuna JSW zużyła już cały fundusz stabilizacyjny (w szczytowym okresie było to ok. 5 mld zł), który miał zabezpieczać spółkę na trudne czasy, a obecnie generuje straty sięgające kilkuset milionów złotych miesięcznie, coraz bardziej się zadłużając. Kwota środków zgromadzonych w FIZ – zgodnie z raportem spółki z końca 2025 r. wynosiła 100 mln zł.
Minister zaznaczył, że rynek węgla koksującego jest obecnie zalewany surowcem z zagranicy, m.in. z Indonezji. W efekcie ceny spadły o kilkadziesiąt procent, podczas gdy koszty w Polsce w tym samym czasie znacząco wzrosły. Jak podkreślił, w interesie bezpieczeństwa gospodarczego JSW powinna przetrwać, co – jak ocenił – rozumieją również związki zawodowe, twardo negocjujące warunki restrukturyzacji.
– Rynek węgla koksowego został zalany surowcem z zagranicy, ceny spadły o kilkadziesiąt procent, a koszty w Polsce rosły. Myśląc w kategoriach interesów naszych własnych i bezpieczeństwa uważam, że powinno przetrwać. Dlatego wszyscy musimy się na ten proces ratowania spółki w pewnym sensie złożyć – powiedział minister w Polsat News.
W Ministerstwie Aktywów Państwowych rozważane są różne możliwości wsparcia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. m.in. pożyczka z funduszu reprywatyzacji. Działania te podejmowane są również w porozumieniu z innymi resortami. Informacja o ostatecznym planie działania zostanie przekazana po jego uzgodnieniu oraz w porozumieniu ze służbami informacyjnymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Czytaj więcej
Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) odrzuciły...
Jak poinformowało nas JSW, przedsiębiorstwo prowadzi rozmowy o udzieleniu pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji. Ponadto spółka poszukuje także finansowania komercyjnego na rynkach międzynarodowych.
Balczun przypomniał, że rząd doprowadził do objęcia JSW ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, co umożliwia m.in. urlopy górnicze i redukcję zatrudnienia. Jednocześnie wskazał na możliwe scenariusze pośrednie w przypadku braku porozumienia, w tym formalny proces sanacji.
Organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przekazały w poniedziałek, że nie wyraziły zgody na podpisanie porozumienia oszczędnościowego przedstawionego wcześniej przez zarząd spółki, dodając jednocześnie, że cięcia świadczeń pracowniczych, których chciał zarząd, wynosiły niemal 8 mld zł.
Czytaj więcej
Ostatnie rozmowy o realizacji umowy społecznej z górnikami nie przyniosły żadnych konkretów. Poja...
W piątek zarząd JSW zaapelował do związkowców, by odnieśli się do projektu porozumienia przewidującego czasowe zawieszenie wybranych świadczeń płacowych i dostosowanie poziomu kosztów wynagrodzeń do aktualnej sytuacji na rynkach węgla koksowego i koksu oraz do bieżących możliwości finansowych Spółki. – Działania te są odpowiedzią na istotne pogorszenie sytuacji płynnościowej JSW w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy – podkreślili przedstawiciele kierownictwa spółki w komunikacie prasowym.
Projekt porozumienia zawieszającego, przewidujący jego podpisanie przez spółkę, reprezentatywne organizacje związkowe i wiceministra aktywów państwowych przewiduje, że porozumienie czasowo zawiesi stosowanie postanowień niektórych dotychczas obowiązujących porozumień zbiorowych ze związkami, zawiesi też gwarancje z porozumienia z 31 marca 2021 r. dot. warunków pracy.
Zarząd JSW zaznaczył, że zawarcie porozumienia to kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania zarówno ze strony państwowych, jak i prywatnych instytucji finansowych. W opinii związkowców projekt tzw. porozumienia zawieszającego, przedstawiony przez zarząd JSW, oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, osłabienia ich ochrony i ograniczenia świadczeń.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która zakłada redukcję etatów w g...
Wśród punktów porozumienia jest oświadczenie pracodawcy, że dołoży on wszelkich starań, aby do końca lutego 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, z zastrzeżeniem, że jego udzielenie jest uzależnione od wdrożenia planu restrukturyzacji, w tym obniżenia kosztów pracy. Od przyjęcia i akceptacji przez związki ograniczenia kosztów pracy uzależnione jest też udzielenie JSW pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 2,9 mld zł (co leży po stronie resortu aktywów).
Projekt przewiduje całkowite zawieszenie w latach 2025-27 14. pensji, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-28, a także zawieszenie w całości w latach 2026-28 deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.
25 listopada ub.r. JSW podała, że jej strata netto po trzech kwartałach 2025 r. sięgnęła narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.
W połowie grudnia 2025 r. minister Balczun podał, że JSW potrzebuje ok. 3 mld zł finansowania, by zapewnić sobie płynność w 2026 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) odrzuciły projekt tzw. po...
Sąd w Singapurze oddalił wniosek Polski o stwierdzenie nieważności wyroku ws. GreenX (dawne Prairie Mining) wyda...
Niemiecki koncern energetyczny LEAG chce zwiększyć obszar kopalni Nochten, na którym wydobywa węgiel brunatny ni...
Rok 2026 w górnictwie węgla kamiennego w Polsce będzie kolejnym trudnym rokiem, a nowelizacja ustawy o funkcjono...
Porozumienie w sprawie zabezpieczenia pracowników PG Silesia podpisano w poniedziałek po południu w ramach Trójs...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas