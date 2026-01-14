Szef MAP: Zostało tylko kilka tygodni na ratunek JSW

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kroki restrukturyzacyjne są rozważane w celu poprawy sytuacji JSW?

Jak międzynarodowy rynek węgla koksującego wpływa na kondycję finansową JSW?

Jakie są oczekiwania i postulaty organizacji związkowych w procesie negocjacji z zarządem JSW?

Jakie formy finansowania są brane pod uwagę dla ratowania płynności JSW w najbliższych latach?

Minister Aktywów Państwowych, Wojciech Balczun, udzielił w ostatnich godzinach dwóch wywiadów, w których mówił o ratowaniu przedsiębiorstwa. – JSW ma tygodnie na ratunek, bankructwo ostatecznym scenariuszem – powiedział minister w Polsat News.

Utrata płynności jeszcze w styczniu?

JSW znalazła się w jednym z najtrudniejszych momentów w historii, a jej płynność finansowa – jak wylicza minister – może skończyć się na przełomie stycznia i lutego. – Musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie ratowało płynność. (...) Płynność tak naprawdę kończy się w styczniu, w lutym. Zostało parę tygodni na negocjacje. (...) Bankructwo to jest ostateczny scenariusz – stwierdził minister na antenie Polsat News.

Jak dodawał w Radiu TOK FM, cały wysiłek idzie w stronę utrzymania płynności, „ale żeby ją utrzymać potrzebne jest zaangażowanie i wsparcie wszystkich interesariuszy, w tym strony społecznej”. – Bez przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji spółka po prostu nie przetrwa – podkreślił.