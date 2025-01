Czytaj więcej Biznes Ważne informacje dla ogrzewających pelletem i brykietem. Rząd wprowadzi zmiany Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w poniedziałek projekt rozporządzenia dotyczący norm jakościowych dla biomasy drzewnej, czyli pelletu i brykietu drzewnego wykorzystywanych do ogrzewania domów. Resort chce wprowadzić pewne ograniczenia.

Dostosowanie do norm jakości paliw po 2031 r. będzie wymagało już kapitałochłonnej przebudowy infrastruktury technicznej zakładów w celu przygotowania ich do kruszenia sortymentów grubych i średnich do miałów energetycznych. – Są to dodatkowe koszty dla spółki szacowane na kilkaset milionów złotych – podaje rzeczniczka prasowa PGG Ewa Grudniok. Podobnego rzędu kwoty dotyczą PKW. – Spółka wykorzystała już wszystkie dostępne technologie wzbogacania węgla i nie jest możliwe dalsze poprawienie jego parametrów jakościowych ze względu na charakterystykę eksploatowanych pokładów. W związku z tym produkowany, a niespełniający norm węgiel będzie musiał być wycofywany ze sprzedaży, co z jednej strony oznacza dla spółki znaczne straty finansowe, a z drugiej może przyczynić się do braków na rynku węgla opałowego – mówi Mikołajczyk. Koszt wycofania z rynku węgla niespełniającego wymagań w kolejnych latach będzie stopniowo wzrastał – wedle wyliczeń PKW – od ok. 270 mln zł w roku 2025 do ok. 500 mln zł od 2027 r.

Wpływ na rynek i ceny dla klientów

W ocenie PGG efektem zaostrzenia norm jakościowych będzie spadek sprzedaży węgla opałowego produkowanego przez polskich producentów, ale nie spowoduje to spadku zużycia i zakupu tego węgla przez gospodarstwa domowe, a jedynie zastąpienie tego paliwa węglem pochodzącym z importu. PKW podaje, że w niej samej poziom sprzedaży w najbliższych dwóch latach może spaść o ok. 200–300 tys. ton rocznie, a od 2027 r. będzie to już ponad 500 tys. ton rocznie. – Wycofywany ze sprzedaży węgiel to najbardziej rentowna część produkcji, co ewidentnie wpłynie na – wskazuje Mikołajczyk.

W ocenie resortu przemysłu nowo wprowadzone wymagania dotyczące jakości paliw stałych nie wpłyną na ceny i podaż ofertowanych paliw. Opublikowane rozporządzenie nie przyczyni się do generowania dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, obywateli itp.

Łukasz Horbacz, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla uważa, ze wzrost cen węgla z tytułu nowych norm jakości paliw stałych jest prawdopodobny, ale nie nieunikniony. – Z jednej strony będzie to zależało od czynników rynkowych. Po pierwsze liczba kotłów węglowych będzie spadać, a wiec popyt na węgiel będzie kurczył się w ślad za kurcząca się podaż niższej jakości węgla (zgodnie z nowymi normami). Po drugie będzie to zależało także od cen surowca importowanego do naszej kraju. Z drugiej strony, jak pokazały ostatnie lata, ceny węgla opalowego u największego producenta węgla opalowego w Polsce potrafią funkcjonować w zupełnym oderwaniu od sytuacji popytowo-podażowej. Najwyraźniej firma, która funkcjonuje dzięki wielomiliardowym subsydiom ze skarbu państwa może długoterminowo funkcjonować w oderwaniu od realiów rynkowych – mówi Łukasz Horbacz.