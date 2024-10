Kto mógł dopuścić się wycieku informacji niejawnych JSW? Jest trop

Przypomnijmy, ze jako pierwsze informacje o ew. planie naprawczym opublikowały media społecznościowe związków zawodowych. To one opublikowały bez wiedzy spółki informacje tajne. Pojawia się więc pytania czy doszło do złamania przed kogokolwiek prawa.

Plan naprawczy

Na profilu społecznościowym związków zawodowych (JSW Związki) w środę 2 października wieczorem opublikowano założenia – jak się okazało wstępne robocze – dotyczące planu naprawczego w spółce. Nie są to dokumenty w rozumieniu prawa, bo nikt pod nimi się nie podpisał, ani żadne organy korporacyjne nie przyjmowały tych dokumentów. Jak udało się nam dowiedzieć, były to informacje robocze nad którymi organy korporacyjne miały dopiero pracować. Wstępne założenia dotyczyły wdrożenia planu naprawczego w spółce na kwotę ok. 5,7 mld zł w ramach programu oszczędnościowego na lata 2024-2027 z czego około 2,4 mld zł oszczędności wymaga zgody związków zawodowych. Wskaźniki oraz liczby ujęte w opublikowanych przez związki zawodowe slajdach, a co jak się okazuje mogło być działaniem cenotwórczym, mogły się zmienić na etapie dalszych prac zarządu i rady.

Kurs akcji JSW w trakcie czwartkowej sesji brylował na parkietach GPW. Akcje zyskiwały na wartości ponad 8 proc. Kurs rósł zresztą już od 30 września, kiedy na konferencji wynikowej za II kw. 2024 r., zarząd nieśmiało i roboczo poinformował o analizie możliwych działań naprawczych w spółce. W ciągu 6 dni kurs wzrósł o ok. 21 proc. W piątek 4 października zaczął jednak już spadać o 1,8 proc. Jak się okazuje jedną z możliwych opcji roboczych – o których 30 września mówił zarząd – były informacje wewnętrzne spółki opublikowane przez związki zawodowe.

W czwartek spółka informowała, że to co opublikowano w mediach społecznościowych (slajdy z planem naprawczym), są to informacje wewnętrzne w spółce nie będące dokumentami. – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. informuje, że w Spółce doszło do wycieku informacji. Spółka będzie podejmowała stosowne kroki w celu ochrony swoich interesów oraz dobrego imienia – poinformowała w czwartek wieczorem spółka.

Zapowiedź kroków prawnych. Kto wyniósł informacje tajne?

Pojawiają się zatem dwa pytania. Co oznacza zapowiedź „stosownych kroków”? Wszystko na to wskazuje (rozumiejąc treść komunikatu), że mogą pojawić się wnioski do prokuratury w tej sprawie.