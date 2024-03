Palący problem nadmiaru węgla. Resort przemysłu rozpoczyna rozmowy

Minister Przemysłu Marzena Czarnecka spotkała się w poniedziałek 4 marca 2024 r. z przedstawicielami największych krajowych spółek energetycznych i węglowych w katowickiej siedzibie resortu przemysłu. - Celem rozmów było wypracowanie skutecznego modelu współpracy między energetyką zawodową a górnictwem węgla kamiennego, by unormować sytuację związaną z odbiorami węgla z kopalń przez elektrownie i elektrociepłownie. Było to pierwsze spotkanie w tak dużym gronie, gdzie przy jednym stole usiedli przedstawiciele energetyki i górnictwa - czytamy w informacji resortu.

Reklama

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Tauronu, Enei, Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Paliwa, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, LW Bogdanka i Węglokoksu.

W kolejnych dniach zaś mają odbyć się rozmowy z centralami związkowymi polskich spółek górniczych. W pierwszej kolejności będą to rozmowy ze związkami z Polskiej Grupy Górniczej.

Zarzuty związków zawodowych

Przypomnijmy, że elektrownie za sprawą ciepłej zimy oraz wcześniejszego importu węgla mają pełne magazyny paliwa. Jeśli tylko przy samych kopalniach na koniec 2022 r. było zgromadzonych 1,8 mln t węgla, to rok później było to już 3,8 mln t. Z kolei przy elektrowniach – jak informuje nas Ministerstwo Aktywów Państwowych – było to ok. 5 mln t na koniec stycznia 2024 r. – Tu i ówdzie kopalniane zwałowiska są wypełnione węglem w ponad 100 procentach, gdzie indziej do tych stu procent niewiele brakuje – przypomina szef górniczej „Solidarności”, Bogusław Hutek, na stronach związku. Podkreśla, że mamy luty – miesiąc, w którym zwykle zapotrzebowanie na węgiel było największe i w którym go na ogół brakowało. – Gdzie będziemy składować to, co wydobędziemy za miesiąc lub dwa? Tego nie wiemy – dodaje Hutek.

Związki zawodowe przekonują, że źródła problemu leżą po stronie spółek elektroenergetycznych. – Chodzi o brak – zdaniem związkowców – kontraktów na węgiel ze strony państwowych spółek energetycznych, brak odbioru węgla już zakontraktowanego czy kwestię rosnącego importu węgla.