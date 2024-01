Rządowa pomoc w drodze do kopalń. Są zapowiedzi nowej minister

Rozmowy w Brukseli o większej pomocy

Największa spółka górnictwa węgla kamiennego w Europie, Polska Grupa Górnicza, aby podtrzymać swoją działalność w 2024 r. – zgodnie z założeniami zawartymi w Planie Techniczno-Operacyjnym – zgłosiła zapotrzebowanie na nowe środki w ramach dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych rzędu 5,6 mld zł. Licząc potrzeby mniejszych spółek, a więc Tauron Wydobycie i Węglokoks, daje to kwotę 7 mld zł. Te środki wciąż nie są zagwarantowane w budżecie. Co więcej, nadal nie ma formalnej zgody Komisji Europejskiej na tę pomoc publiczną. Wniosek notyfikacyjny został złożony w marcu 2022 r. i do tej pory nie został jeszcze rozpatrzony przez Brukselę. Wniosek zakłada pomoc publiczną dla kopalń rzędu 28,8 mld zł do końca 2031 r.

Czy zatem środki rzędu 7 mld zł na pomoc publiczną dla spółek górniczych są zabezpieczone? Zapytaliśmy o to minister przemysłu Marzenę Czarnecką. - Środki rzędu 7 mld zł na pomoc publiczną dla spółek – PGG, Południowy Koncern Węglowy (Tauron Wydobycie — red.) i Węglokoks Kraj – zostały zabezpieczone w ustawie okołobudżetowej. Natomiast ustawa, jak doskonale wiemy, została zawetowana przez pana prezydenta, wiec na tę chwilę dopłaty do produkcji dla kopalń są zagrożone. Jak już podkreślałam, dopóki będzie weto, tych pieniędzy de facto nie ma – mówi nam minister.

Zapytana, kiedy uda się uzyskać pomoc publiczną dla umowy społecznej, a więc na wspominaną dotację wskazuje, że w połowie stycznia jedzie do Brukseli w tej sprawie. – Zatwierdzenie przez Komisję Europejską pomocy publicznej dla górnictwa to priorytetowe zadanie dla mojego resortu, zajmuję się naprawieniem tego zaniedbania od pierwszych godzin powierzenia mi funkcji. Środki te mają żywotne znaczenie dla kopalń, przedsiębiorstw, dla górników i ich rodzin. Jak wiadomo, rząd PIS pomimo długiego upływu czasu nie dokończył tej procedury. Chcemy to szybko zmienić, w połowie stycznia wybieram się do Brukseli, by spotkać się z komisarzami europejskimi i ustalić dlaczego wniosek od dwóch lat „leży w zamrażalce”, a potem rozpocząć rozmowy w sprawie notyfikacji, tak aby jak najszybciej się da zakończyć całą procedurę – mówi nam minister.