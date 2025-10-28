Aktualizacja: 28.10.2025 12:31 Publikacja: 28.10.2025 12:21
We wtorek, 28 października, około godziny 7.40 czasu lokalnego, doszło do eksplozji w elektrociepłowni na wyspie Sachalin na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Gubernator obwodu sachalińskiego Walerij Limarenko poinformował o awarii zasilania na swoim kanale na portalu społecznościowym.
Według rosyjskich mediów, eksplozja pozbawiła prądu większość miejscowości, w tym stolicę obwodu Jużnosachalińsk. W wielu rejonach doszło również do odcięcia dostaw wody i ogrzewania. Nie działa kanalizacja. Sytuację pogarszają warunki pogodowe – na wyspie odnotowuje się falę mrozów.
Gubernator obwodu Walerij Limarenko poinformował, że przyczyną awarii było zerwanie piorunochronu na linii energetycznej łączącej dwie kluczowe podstacje w Jużnosachalińsku – Centralną i Jużnosachalińską. Uszkodzony piorunochron spadł na linie energetyczne, uruchamiając automatyczne systemy zabezpieczeń i odłączając sieć energetyczną.
Mieszkańcy powątpiewają w to tłumaczenie. Publikują w sieci filmiki pokazujące jasną łunę, jaka w wyniku eksplozji powstała na niebie.
Kilka godzin po awarii władze poinformowały, że usunęły jej skutki i zasilanie jest powoli przywracane.
Sachalin leży między Wyspami Kurylskimi a japońską wyspą Hokkaido, w czasach carskich był podzielony między Japonię a Rosję. Carat zrobił ze swojej części największe miejsce zesłania w imperium.
W sowieckich czasach, kiedy ZSRR zajął cały Sachalin, Stalin najpierw zniszczył i zdewastował japońską infrastrukturę, a potem zamienił wyspę w zamkniętą enklawę. To stamtąd w 1983 r. wystartowały sowieckie Migi, które strąciły cywilnego koreańskiego Boeinga B747, zabijając wszystkich na pokładzie – 296 osób.
Po upadku Rosji sowieckiej Sachalin podupadł, zamknięte zostały wszystkie tamtejsze kopalnie węgla, wojska opuściły wyspę pozostawiając rdzewiejące czołgi, samoloty itp. Kto mógł, uciekł do kontynentalnej części Rosji. Dopiero uruchomienie wydobycia ropy i gazu pod dnem Morza Ochockiego u wybrzeży wyspy odwróciło jej degradację. Licencje na eksploatację złóż dostały Gazprom i Rosnieft.
Rosjanie nie mieli jednak technologii do wydobycia podwodnego z mórz Arktyki. Wtedy na Sachalinie pojawili się cudzoziemcy – specjaliści z ExxonMobil, Shella, koncernów japońskich pomogli Gazpromowi zbudować platformę wydobywczą i zakłady LNG, a Rosnieftowi pompować na morzu.
W 2017 r. nafciarze z międzynarodowego konsorcjum wywiercili w morskim dnie u brzegów wyspy Sachalin odwiert o głębokości 15 km. To światowy rekord i zasługa technologii i specjalistów amerykańskich. Operatorem konsorcjum jest ExxonMobil (30 proc.). Z 10 projektów, które koncern miał w Rosji, po wprowadzeniu sankcji w 2014 r. Exxon pozostał tylko na Sachalinie. Partnerami są tutaj: japoński Sodeco (30 proc..) oraz indyjski ONGC i Rosnieft (po 20 proc.).
Po rosyjskiej agresji na Ukrainę brytyjsko-niderlandzki Shell szybko wycofał się z joint venture z Gazpromem w Rosji. Zamknął też wszystkie inne biznesy na terenie federacji, m.in. dostęp strony rosyjskiej do technologii wydobycia gazu łupkowego. To skomplikowało sytuację strony rosyjskiej, jako że technologie, urządzenia i specjaliści w tych projektach to w większości wkład Shella.
Także ExxonMobil pożegnał Rosję. Po wycofaniu się Amerykanów z czynnego udziału w wydobyciu na Sachalinie, pompowanie ropy spadło tam 22-krotnie. Władze wyspy poskarżyły się na potężny spadek dochodów z tytułu podatków płaconych przez Amerykanów do regionalnej kasy.
