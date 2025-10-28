Po upadku Rosji sowieckiej Sachalin podupadł, zamknięte zostały wszystkie tamtejsze kopalnie węgla, wojska opuściły wyspę pozostawiając rdzewiejące czołgi, samoloty itp. Kto mógł, uciekł do kontynentalnej części Rosji. Dopiero uruchomienie wydobycia ropy i gazu pod dnem Morza Ochockiego u wybrzeży wyspy odwróciło jej degradację. Licencje na eksploatację złóż dostały Gazprom i Rosnieft.

Rosjanie nie mieli jednak technologii do wydobycia podwodnego z mórz Arktyki. Wtedy na Sachalinie pojawili się cudzoziemcy – specjaliści z ExxonMobil, Shella, koncernów japońskich pomogli Gazpromowi zbudować platformę wydobywczą i zakłady LNG, a Rosnieftowi pompować na morzu.

Najgłębsza dziura świata u brzegów wyspy Sachalin

W 2017 r. nafciarze z międzynarodowego konsorcjum wywiercili w morskim dnie u brzegów wyspy Sachalin odwiert o głębokości 15 km. To światowy rekord i zasługa technologii i specjalistów amerykańskich. Operatorem konsorcjum jest ExxonMobil (30 proc.). Z 10 projektów, które koncern miał w Rosji, po wprowadzeniu sankcji w 2014 r. Exxon pozostał tylko na Sachalinie. Partnerami są tutaj: japoński Sodeco (30 proc..) oraz indyjski ONGC i Rosnieft (po 20 proc.).

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę brytyjsko-niderlandzki Shell szybko wycofał się z joint venture z Gazpromem w Rosji. Zamknął też wszystkie inne biznesy na terenie federacji, m.in. dostęp strony rosyjskiej do technologii wydobycia gazu łupkowego. To skomplikowało sytuację strony rosyjskiej, jako że technologie, urządzenia i specjaliści w tych projektach to w większości wkład Shella.

Także ExxonMobil pożegnał Rosję. Po wycofaniu się Amerykanów z czynnego udziału w wydobyciu na Sachalinie, pompowanie ropy spadło tam 22-krotnie. Władze wyspy poskarżyły się na potężny spadek dochodów z tytułu podatków płaconych przez Amerykanów do regionalnej kasy.