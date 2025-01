W rundzie koncesyjnej APA (Awards in Predefined Areas) 2024 przyznano 53 koncesje. 33 leżą na Morzu Północnym, 19 na Morzu Norweskim, a jedna na Morzu Barentsa. Zgodnie z danymi norweskiego ministerstwa energii, nowe koncesje dostało w sumie 20 firm.

Nowe koncesje Orlenu

Spółka Orlen Upstream Norway (dawne PGNiG Upstream Norway) otrzymała łącznie osiem nowych koncesji, na których będzie działać z różnymi partnerami. Na morzu Norweskim leży koncesja PL 0942 BS, w której Orlen będzie miał 40 proc. udziałów, a pozostałe udziały należą do Aker BP i Equinora.Pozostałe siedem nowych obszarów koncesyjnych leży na Morzu Północnym. W koncesjach PL0636D, PL0044D, OUN ma po 30 proc. udziałów, w PL1246 – 24,41 proc., w PL1175B – 20 proc., w PL0442D – 12,3 proc., a w PL1249 i PL1250S – po 9,84 proc. Partnerami spółki polskiego koncernu są tam: Aker BP, DNO Norge, Petoro, Equinor, ConocoPhillips, Var Energi, TotalEnergies, Sval Energi, Inpex Idemitsu.

Razem z nowymi Orlen ma już odziały w ponad 100 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W 2024 r. własne wydobycie gazu z norweskich złóż Orlenu wyniosło 4,6 mld m sześc. Zgodnie z nową strategią do 2035 r. koncern planuje od 2030 r. wydobywać w Norwegii 6 mld m sześc. gazu. Dodatkowo ze złóż tych Orlen wydobywa także ropę i kondensat.

Norwegowie będą dalej wydobywać ropę i gaz

- Dalszy rozwój norweskiego szelfu kontynentalnego jest ważny dla zatrudnienia, tworzenia wartości i efektów ubocznych działalności naftowej na kontynencie w przyszłości. Potrzebujemy nowych odkryć, aby zapewnić, że Norwegia pozostanie stabilnym i przewidywalnym dostawcą ropy naftowej i gazu do Europy. Dlatego też bardzo pozytywnie jest widzieć tak duże zainteresowanie nowymi obszarami eksploracji – powiedział norweski minister energii Terje Aasland.

Awards in Predefined Areas (APA) to coroczna runda eksploracyjna dla norweskiego szelfu kontynentalnego. Jest ona przeprowadzana co roku.