Nie zmienia to faktu, że koncern musi wydać jeszcze wiele miliardów na Nową Chemię działając na rynku, który dziś nie wykazuje specjalnego zainteresowania nowymi tworzywami, czy szerzej –petrochemikaliami. Zapewne była to też podstawowa przyczyna rezygnacji z przejęcia od Azotów nowego zakładu polipropylenu w Policach. Tarnowski koncern o sprzedaży GA Polyolefins rozmawiał z Orlenem od wielu miesięcy. Z dniem 31 lipca wygasły jednak dwa ważne porozumienia, z którymi Azoty wiązały duże nadzieje. Pierwsze to umowa z 19 grudnia 2024 r. o współpracy i stabilizacji zawarta pomiędzy kluczowymi interesariuszami tej inwestycji. Jej stronami były Azoty, zależne ZCh Police i GA Polyolefins, Orlen, Hyundai Engineering oraz Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. Na jej mocy wszystkie strony umowy zobowiązały się, że w okresie obowiązywania porozumienia nie odstąpią od kontraktu na realizację projektu Polimery Police. Ponadto zdecydowały m.in. o zamrożeniu możliwości naliczania kar umownych za opóźnienia w budowie oraz korzystania z gwarancji należytego wykonania kontraktu.

Wygasło też porozumienie z 16 stycznia tego roku zawarte pomiędzy Azotami, zależnymi ZCh Police i GA Polyolefins oraz Orlenem. Dotyczyło współpracy mającej na celu ustalenie warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji przejęcia przez płocki koncern wszystkich lub części akcji GA Polyolefins lub innej formy przeprowadzenia inwestycji. „Jako Grupa Azoty jesteśmy przekonani, że współpraca w tym zakresie może przynieść obustronne korzyści. Z naszej perspektywy potencjalna transakcja to jeden z istotnych elementów konsekwentnie realizowanego programu naprawczego, w ramach którego wypracowujemy nowy model biznesowy grupy” – wskazywał w komunikacie ówczesny prezes Azotów, Adam Leszkiewicz. Określono wtedy, że negocjacje oraz analiza i badanie due diligence zostaną przeprowadzone do 31 marca. Następnie ten termin kilka razy przedłużano.

W połowie lipca okazało się, że Orlen nie chce przejmować nowego zakładu w Policach. Nadal obowiązywała jednak ta część porozumienia, która mówiła o innej formie przeprowadzenia inwestycji w Policach. W miniony czwartek i ona wygasła.

Kłopot Azotów w Policach

Z dniem 1 sierpnia Azoty, ZCh Police i GA Polyolefins zawarły z Orlenem nowe porozumienie, które ma obowiązywać do końca tego roku. Tym razem jest to tzw. Memorandum of Understanding, którego celem jest określenie ram współpracy w zakresie potencjalnej transakcji wykorzystania wybranych aktywów należących do GA Polyolefins oraz Zarządu Morskiego Portu Police. Co ciekawe, spółka, precyzując, o jakie aktywa w szczególności chodzi, wymienia jedynie terminal przeładunkowo-magazynowy oraz działki portowe wykorzystywane przez GA Polyolefins. Co więcej, sprzedaż ma być prowadzona w sposób transparentny i otwarty, co dla Orlenu oznacza, że do składania ofert zostanie zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców.

Strony na mocy obecnego memorandum zobowiązały się też do współpracy w celu stabilizacji sytuacji finansowej GA Polyolefins, w tym poprzez kontynuację finansowania zakupu propanu (surowca służącego do produkcji polipropylenu). Tak jak w poprzednim porozumieniu, na żadną ze stron nie nałożono obowiązku zawarcia transakcji ani złożenia wiążącej oferty.