Ta ropa kosztuje 36 dolarów za baryłkę. A chętnych coraz mniej

Ceny rosyjskiej ropy nadal spadają z powodu malejącego popytu w Indiach i Chinach. Oferowane przez rosyjskie koncerny rekordowe zniżki nie przekonują rynku. Amerykańskie sankcje na Łukoil i Rosnieft skutecznie zablokowały zainteresowanie.

Publikacja: 17.11.2025 18:59

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Pod koniec minionego tygodnia cena ropy Urals, głównego gatunku eksportowego rosyjskich producentów ropy, poleciała w dół do 36,61 dolara za baryłkę przy załadunku w porcie Noworosyjsk, donosi Bloomberg, powołując się na dane agencji Argus.

Zniżka na rosyjski surowiec w porównaniu z ropą Brent z Morza Północnego osiągnęła rekordową od trzech lat wysokość – 23,51 dolara za baryłkę. Przed sankcjami USA rosyjska ropa była sprzedawana w rosyjskich portach o 12-13 dolarów taniej niż Brent. Jednak od tego czasu zniżka wzrosła prawie dwukrotnie i zbliża się do rekordowego poziomu 40 dolarów za baryłkę, ustanowionego na początku 2023 roku.

„Eksport rosyjskiej ropy naftowej wkracza w nową fazę zakłóceń wraz z wejściem w życie sankcji wobec Rosnieftu i Łukoilu. To ta perspektywa skłoniła Indie i Chiny – dwóch największych odbiorców rosyjskiej ropy, do drastycznego ograniczenia zakupów w grudniu” – napisali analitycy JPMorgan.

Pięć największych indyjskich rafinerii, które kupowały od Rosji około miliona baryłek dziennie – Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals oraz HPCL-Mittal Energy – odmówiło już przyjęcia dostaw, które miały nadejść po pełnym wdrożeniu sankcji. Chińskie państwowe przedsiębiorstwa Sinopec i PetroChina, a także mniejsze prywatne rafinerie, również ogłosiły „bojkot” bezpośrednich zakupów od Łukoilu i Rosnieftu. Według Rystad Energy, „strajk kupujących” dotknął prawie 45 proc. rosyjskiego eksportu ropy do Chin.

W rezultacie firmy naftowe gromadzą niesprzedaną ropę na tankowcach przekształconych w pływające magazyny. JPMorgan szacuje, że około jedna trzecia rosyjskiego eksportu ropy – czyli 1,4 miliona baryłek dziennie – utknęła na morzu.

Mniej pieniędzy na wojnę Kremla

Władze Rosji spodziewają się spadku dochodów budżetu wciąż bazującego na eksporcie surowców – poinformowały Bloomberga źródła bliskie Kremlowi. Według jednego ze źródeł agencji straty w budżecie Rosji są nieuniknione, choć ich skala jest trudna do oszacowania. Dwie największe rosyjskie firmy naftowe odpowiadają za połowę eksportu, czyli 2,2 miliona baryłek dziennie. A jeśli weźmiemy pod uwagę Surgutnieftiegaz i Gazprom Nieft, które już trafiły na czarną listę, 70 proc. ropy eksportowanej za granicę jest objęte amerykańskimi sankcjami.

Do tego dochodzą ogromne straty ponoszone przez Gazprom, który w wyniku własnych działań, stracił najzyskowniejszy rynek Unii i notuje rekordowe straty. Kreml zwolnił spółki zależne Gazpromu działające na Jamale z zapłaty części podatków. Otrzymają one 64 mld rubli (2,88 mld zł) ulgi podatkowej w podatku od wydobycia kopalin.

Ulgi będą obowiązywać od listopada 2026 r. do sierpnia 2028 r. Będą one finansowane przez niezależnych producentów gazu: ich obciążenie podatkowe wzrośnie z powodu przejęcia dodatkowych dochodów z indeksacji cen gazu.

Źródło: rp.pl

