Informacja poszła już w świat. Od rana ropa Brent i amerykańska WTI podrożały o ponad 1 proc. Cena kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosła o 1,6 proc., do 63,94 dol. za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate wzrosła o 82 centy, czyli 1,38 proc., do 59,50 dol. za baryłkę. Obie ceny poszły w górę o ponad 2 proc. na początku sesji azjatyckiej, ale później spadły.

Najpierw Tuapse, dziś Noworosyjsk

„Ukraińskie ataki dronów (…) wywołały nowe obawy o zakłócenia w dostawach ropy, ponieważ ten port jest drugim co do wielkości centrum eksportu ropy rosyjskiej” – powiedziała June Goh, starsza analityczka rynku ropy w Sparta Commodities. Dodała, że piątkowy atak nastąpił zaledwie dwa tygodnie po poważnym uszkodzeniu przez Ukrainę naftowej infrastruktury portu w Tuapse.

„Skala szkód nie jest jeszcze znana, ale jeśli eskalacja się utrzyma, nastąpi ograniczenie dostaw zarówno ropy naftowej, jak i produktów eksportowych z Rosji” – powiedziała.

Źródła branżowe podają, że dostawy ropy naftowej poprzez Noworosyjsk wyniosły w październiku 3,22 mln ton, czyli 761 tys. baryłek dziennie, a łączny eksport produktów naftowych sięgnął 1,794 mln ton.

Reuters zwraca uwagę, że podwyżki cen nastąpiły po tym, jak w środę Brent i WTI potaniały o około 3 proc. Było to reakcją rynku na raport OPEC, w którym kartel eksporterów oceniał, że globalna podaż ropy zrówna się z popytem w 2026 r. A to istotna zmiana w stosunku do wcześniejszych prognoz deficytu podaży.

W czwartek amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) poinformowała o większym niż oczekiwano wzroście zapasów ropy naftowej w USA w zeszłym tygodniu, podczas gdy zapasy benzyny i destylatów spadły mniej niż oczekiwano.