Port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym wstrzymał odbiór i eksport ropy po ataku dronów 14 listopada, poinformowały źródła Reutersa. Wstrzymanie dostaw stworzyło ryzyko przepełnienia bazy zbiorników Szeszaris, co zmusiło Transnieft do ograniczenia pompowania do terminalu, który odbiera rosyjską ropę naftową i ropę tranzytową z Kazachstanu, podało źródło agencji. Kazachstan zapewnia natomiast, że eksport ropy kazachskiej jest kontynuowany. Transnieft odmówił Reutersowi komentarza.
Skuteczny atak potwierdził sztab operacyjny Kraju Krasnodarskiego: „W nocy 14 listopada skład ropy naftowej i instalacje lądowe w kompleksie przeładunkowym Szeszaris w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym zostały uszkodzone w ataku bezzałogowych statków powietrznych”.
Piątkowy atak uszkodził statek w porcie, bloki mieszkalne i skład ropy w Noworosyjsku, raniąc trzech członków załogi statku, informują rosyjskie władze. Według źródeł Reutersa, uszkodzenia dotknęły w szczególności nabrzeża 1 i 1a, obsługujące tankowce o nośności odpowiednio 140 tys. ton i 40 tys. ton.
Informacja poszła już w świat. Od rana ropa Brent i amerykańska WTI podrożały o ponad 1 proc. Cena kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosła o 1,6 proc., do 63,94 dol. za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate wzrosła o 82 centy, czyli 1,38 proc., do 59,50 dol. za baryłkę. Obie ceny poszły w górę o ponad 2 proc. na początku sesji azjatyckiej, ale później spadły.
„Ukraińskie ataki dronów (…) wywołały nowe obawy o zakłócenia w dostawach ropy, ponieważ ten port jest drugim co do wielkości centrum eksportu ropy rosyjskiej” – powiedziała June Goh, starsza analityczka rynku ropy w Sparta Commodities. Dodała, że piątkowy atak nastąpił zaledwie dwa tygodnie po poważnym uszkodzeniu przez Ukrainę naftowej infrastruktury portu w Tuapse.
„Skala szkód nie jest jeszcze znana, ale jeśli eskalacja się utrzyma, nastąpi ograniczenie dostaw zarówno ropy naftowej, jak i produktów eksportowych z Rosji” – powiedziała.
Źródła branżowe podają, że dostawy ropy naftowej poprzez Noworosyjsk wyniosły w październiku 3,22 mln ton, czyli 761 tys. baryłek dziennie, a łączny eksport produktów naftowych sięgnął 1,794 mln ton.
Reuters zwraca uwagę, że podwyżki cen nastąpiły po tym, jak w środę Brent i WTI potaniały o około 3 proc. Było to reakcją rynku na raport OPEC, w którym kartel eksporterów oceniał, że globalna podaż ropy zrówna się z popytem w 2026 r. A to istotna zmiana w stosunku do wcześniejszych prognoz deficytu podaży.
W czwartek amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) poinformowała o większym niż oczekiwano wzroście zapasów ropy naftowej w USA w zeszłym tygodniu, podczas gdy zapasy benzyny i destylatów spadły mniej niż oczekiwano.
Inwestorzy obserwują również wpływ sankcji Zachodu na dostawy ropy i handel z Rosją. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje zakazujące zawierania po 21 listopada umów z rosyjskimi firmami naftowymi Łukoil i Rosnieft, w ramach wysiłków mających na celu skłonienie Kremla do rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.
Według JPMorgan około 1,4 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie, czyli prawie jedna trzecia potencjału eksportu morskiego, utknęło w formie zapasów na tankowcach, które nie mogą zawinąć do portów i czekają na rozwój wydarzeń na redach czy pełnym morzu. Rozładunek znacznie spowolnił z powodu sankcji USA wobec Rosnieftu i Łukoilu – dwóch największych eksporterów rosyjskiego surowca.
Analitycy amerykańskiego banku podkreślają, że rozładunek tankowców z rosyjskim surowcem może stać się znacznie trudniejszy po 21 listopada, kiedy to firmy w ogóle przestaną przyjmować ropę naftową od tych producentów.
