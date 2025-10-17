Aktualizacja: 17.10.2025 21:18 Publikacja: 17.10.2025 19:52
Foto: Angus Mordant/Bloomberg
Ropa Urals – główny gatunek eksportowy rosyjskich producentów ropy potaniała poniżej 50 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od wiosny. Według agencji Reutera, powołującej się na traderów, cena w porcie Primorsk nad Morzem Bałtyckim w połowie tygodnia spadła do 47,4 dolara za baryłkę. Oznacza to, że po raz pierwszy rosyjska ropa kosztuje mniej niż zaktualizowany pułap cenowy UE wynoszący 47,6 dolara.
Czytaj więcej
Naciski Białego Domu i międzynarodowa krytyka indyjskiego importu rosyjskiej ropy powoli odnosi s...
Rosyjska ropa tanieje wraz ze światowymi cenami ropy, które w tym tygodniu osiągnęły najniższy poziom od maja. Ropa marki europejskiej Brent potaniała o 15 proc. w ciągu trzech tygodni i obecnie kosztuje nieco ponad 60 dolarów. W piątek straciła 3,69 proc. i kosztowała 60,85 dol. za baryłkę.
Powodem jest zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, które zmniejszyło napięcia na Bliskim Wschodzie, oraz zagrożenie dla tankowców przepływających przez Kanał Sueski i Morze Czerwone, zauważa Bjarne Schieldrop, analityk SEB.
– Rynek koncentruje się teraz na nadwyżce ropy naftowej, stworzonej przez kraje porozumienia OPEC+ zwiększające produkcję, zauważa Daniel Hines, analityk ANZ.
Od kwietnia do września porozumienie zwiększyło dostawy o 2,2 mln baryłek dziennie, a w przyszłym roku może dodać do rynku kolejne 1,2 mln baryłek dziennej produkcji. W rezultacie globalna nadwyżka ropy może osiągnąć rekordowy poziom – 4 mln baryłek dziennie, prognozuje w najnowszym raporcie Międzynarodowa Agencja Energii.
Spadające ceny ropy zwiastują nowe problemy dla budżetu federalnego Rosji, który w ciągu trzech kwartałów stracił 21 proc. wpływów surowcowych. A bazą każdego rosyjskiego budżetu jest cena ropy. Na niej budowane są wydatki i wpływy. Początkowo projekt budżetu na 2025 rok zakładał cenę 70 dolarów za baryłkę ropy Urals, ale cena ta została szybko obniżona do 58 dolarów.
Czytaj więcej
Rosja ostatecznie przegrała z akcjonariuszami koncernu Jukos, który Kreml zagrabił, a współwłaści...
Teraz może być jeszcze gorzej. Nowe sankcje, coraz trudniejsza sytuacja floty cieni transportującej starymi tankowcami ropę po cenach powyżej dopuszczalnego pułapu, drastycznie zmniejszyły plan dochodów z kopalin: zamiast 10,9 bln rubli, władze spodziewają się obecnie zaledwie 8,6 bln rubli.
W budżecie na 2026 rok Kreml wpisał cenę Urals na poziomie 59 dolarów i utrzymał dochody z surowców na niskim poziomie 8,9 bln rubli, co stanowi spadek o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Biorąc pod uwagę rekordowe wydatki wojskowe (ponad 40 proc. wszystkich idzie na wojnę Putina i resorty siłowe), prognozuje to deficyt w wysokości 3,8 bln rubli (170 mld zł). To optymistyczna wersja. W tym roku taka dziura wyrosła w rosyjskim budżecie w ciągu pół roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ropa Urals – główny gatunek eksportowy rosyjskich producentów ropy potaniała poniżej 50 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od wiosny. Według agencji Reutera, powołującej się na traderów, cena w porcie Primorsk nad Morzem Bałtyckim w połowie tygodnia spadła do 47,4 dolara za baryłkę. Oznacza to, że po raz pierwszy rosyjska ropa kosztuje mniej niż zaktualizowany pułap cenowy UE wynoszący 47,6 dolara.
Rosja ostatecznie przegrała z akcjonariuszami koncernu Jukos, który Kreml zagrabił, a współwłaścicieli – Michaił...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Naciski Białego Domu i międzynarodowa krytyka indyjskiego importu rosyjskiej ropy powoli odnosi skutek. Państwow...
We wrześniu rosyjski reżim zarobił na eksporcie ropy i produktów naftowych o 240 mln dol. mniej niż w sierpniu....
Chiny w ekspresowym tempie budują nowe magazyny ropy naftowej. Pekin chce zwiększyć krajowe rezerwy surowca — in...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
OPEC+ podniesie dzienne wydobycie ropy od listopada o 137 tys. baryłek, utrzymując tym samym poziom wzrostu z pa...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas