Ropa naftowa
Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) poinformowała w swoim miesięcznym raporcie, że światowy rynek ropy i jej produktów zdominowała nadpodaż. Według opracowania globalna podaż ropy we wrześniu wzrosła o 5,6 mln baryłek dziennie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z tego porozumienie eksporterów OPEC+ odpowiada za 3,1 mln baryłek dziennie tego wzrostu.
Zdaniem IEA podaż ropy i produktów jej przerobu rośnie znacznie szybciej niż popyt. Agencja obniżyła swoją prognozę wzrostu światowego popytu w tym roku do 710 tys. baryłek dziennie. Stanowi to spadek o 30 tys. baryłek dziennie w porównaniu z poprzednią prognozą.
Chiny w ekspresowym tempie budują nowe magazyny ropy naftowej. Pekin chce zwiększyć krajowe rezer...
„Zużycie ropy naftowej pozostanie na niskim poziomie do końca 2025 r. i w 2026 r.. (…) Jest to znacznie poniżej historycznego trendu, ponieważ trudny klimat makroekonomiczny i elektryfikacja transportu powodują gwałtowne spowolnienie wzrostu zużycia ropy naftowej” – tłumaczy IEA.
Przychody Rosji z eksportu ropy naftowej i produktów naftowych spadły o 240 mln dol. we wrześniu 2025 r. w porównaniu z sierpniem i wyniosły 13,35 mld dol. Według szacunków agencji Rosja wyprodukowała we wrześniu 9,21 mln baryłek dziennie (bpd), w porównaniu z 9,03 mln bpd w sierpniu i 9,33 mln bpd w lipcu.
Reuters zauważa, że prognozy popytu Międzynarodowej Agencji Energetycznej znajdują się w dolnym przedziale prognoz dla sektora, ponieważ agencja spodziewa się szybszego przejścia na odnawialne źródła energii niż niektóre inne instytucje, jak kartel eksporterów OPEC.
Ankieta Reutersa wśród analityków przeprowadzona we wrześniu sugerowała, że w 2026 r. rynek może stanąć w obliczu nadpodaży na poziomie 1,6 mln baryłek dziennie. OPEC z kolei oczekuje, że światowa podaż ropy naftowej będzie ściśle odpowiadać popytowi w przyszłym roku, ponieważ przewiduje znacznie wolniejsze tempo ekspansji spoza OPEC+, a także silniejszy popyt.
