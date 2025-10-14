Reklama

Przybywa ropy na globalnym rynku. Rosja zarabia coraz mniej na eksporcie

We wrześniu rosyjski reżim zarobił na eksporcie ropy i produktów naftowych o 240 mln dol. mniej niż w sierpniu. A będzie jeszcze gorzej, ponieważ podaż kopalin rośnie na świecie szybciej niż popyt.

Publikacja: 14.10.2025 14:23

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) poinformowała w swoim miesięcznym raporcie, że światowy rynek ropy i jej produktów zdominowała nadpodaż. Według opracowania globalna podaż ropy we wrześniu wzrosła o 5,6 mln baryłek dziennie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z tego porozumienie eksporterów OPEC+ odpowiada za 3,1 mln baryłek dziennie tego wzrostu.

Ropy więcej niż chętnych na nią

Zdaniem IEA podaż ropy i produktów jej przerobu rośnie znacznie szybciej niż popyt. Agencja obniżyła swoją prognozę wzrostu światowego popytu w tym roku do 710 tys. baryłek dziennie. Stanowi to spadek o 30 tys. baryłek dziennie w porównaniu z poprzednią prognozą.

Czytaj więcej

Chiny gromadzą ropę na potęgę. Pekin szykuje się na kryzys energetyczny
Ropa
Chiny gromadzą ropę na potęgę. Pekin szykuje się na kryzys energetyczny

„Zużycie ropy naftowej pozostanie na niskim poziomie do końca 2025 r. i w 2026 r.. (…) Jest to znacznie poniżej historycznego trendu, ponieważ trudny klimat makroekonomiczny i elektryfikacja transportu powodują gwałtowne spowolnienie wzrostu zużycia ropy naftowej” – tłumaczy IEA.

Przychody Rosji z eksportu ropy naftowej i produktów naftowych spadły o 240 mln dol. we wrześniu 2025 r. w porównaniu z sierpniem i wyniosły 13,35 mld dol. Według szacunków agencji Rosja wyprodukowała we wrześniu 9,21 mln baryłek dziennie (bpd), w porównaniu z 9,03 mln bpd w sierpniu i 9,33 mln bpd w lipcu.

Zróżnicowane prognozy dla ropy

Reuters zauważa, że prognozy popytu Międzynarodowej Agencji Energetycznej znajdują się w dolnym przedziale prognoz dla sektora, ponieważ agencja spodziewa się szybszego przejścia na odnawialne źródła energii niż niektóre inne instytucje, jak kartel eksporterów OPEC.

Ankieta Reutersa wśród analityków przeprowadzona we wrześniu sugerowała, że w 2026 r. rynek może stanąć w obliczu nadpodaży na poziomie 1,6 mln baryłek dziennie. OPEC z kolei oczekuje, że światowa podaż ropy naftowej będzie ściśle odpowiadać popytowi w przyszłym roku, ponieważ przewiduje znacznie wolniejsze tempo ekspansji spoza OPEC+, a także silniejszy popyt.

Źródło: rp.pl

Surowce Ropa Naftowa Organizacje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) OPEC+

