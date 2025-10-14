Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) poinformowała w swoim miesięcznym raporcie, że światowy rynek ropy i jej produktów zdominowała nadpodaż. Według opracowania globalna podaż ropy we wrześniu wzrosła o 5,6 mln baryłek dziennie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z tego porozumienie eksporterów OPEC+ odpowiada za 3,1 mln baryłek dziennie tego wzrostu.

Ropy więcej niż chętnych na nią

Zdaniem IEA podaż ropy i produktów jej przerobu rośnie znacznie szybciej niż popyt. Agencja obniżyła swoją prognozę wzrostu światowego popytu w tym roku do 710 tys. baryłek dziennie. Stanowi to spadek o 30 tys. baryłek dziennie w porównaniu z poprzednią prognozą.

„Zużycie ropy naftowej pozostanie na niskim poziomie do końca 2025 r. i w 2026 r.. (…) Jest to znacznie poniżej historycznego trendu, ponieważ trudny klimat makroekonomiczny i elektryfikacja transportu powodują gwałtowne spowolnienie wzrostu zużycia ropy naftowej” – tłumaczy IEA.

Przychody Rosji z eksportu ropy naftowej i produktów naftowych spadły o 240 mln dol. we wrześniu 2025 r. w porównaniu z sierpniem i wyniosły 13,35 mld dol. Według szacunków agencji Rosja wyprodukowała we wrześniu 9,21 mln baryłek dziennie (bpd), w porównaniu z 9,03 mln bpd w sierpniu i 9,33 mln bpd w lipcu.