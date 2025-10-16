Aktualizacja: 16.10.2025 19:54 Publikacja: 16.10.2025 13:38
Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy, spodziewając się stopniowej redukcji, poinformowały agencję Reuters trzy źródła zaznajomione ze sprawą. prezydent Donald Trump poinformował w środę, że premier Narendra Modi zapewnił go, iż Indie zaprzestaną kupowania ropy z Rosji – od wywołanej przez Putina wojny głównego źródła importu surowca przez Indie.
„Nie byłem zadowolony z tego, że Indie kupują ropę, a on (Modi) zapewnił mnie dzisiaj, że nie będą kupować ropy od Rosji” – powiedział Trump dziennikarzom podczas środowego spotkania w Białym Domu, cytuje agencja Reutera.
W czwartek 16 października komunikat w tej sprawie wydał indyjski MSZ. Nie wspomina on w ogóle o skali finansowego wsparcia Kremla zakupami ropy przez Indie oraz o komentarzu Donalda Trumpa w tej sprawie.
„Zabezpieczenie interesów indyjskiego konsumenta w niestabilnej sytuacji energetycznej jest naszym niezmiennym priorytetem. Nasza polityka importowa jest w całości ukierunkowana na ten cel” – głosi komunikat.
Proces ograniczania importu rosyjskiej ropy jednak już trwa. Od czerwca do września indyjskie państwowe rafinerie zmniejszyły zakupy rosyjskiej ropy o ponad 45 proc., podała firma analityczna rynku ropy Kpler. Według analityka Kpler, Navina Dasa, dostawy rosyjskiej ropy do indyjskich państwowych rafinerii we wrześniu wyniosły około 600 tys. baryłek dziennie, w porównaniu z 1,1 miliona baryłek w czerwcu. W wywiadzie dla „The Hindu”, Das nazwał redukcję „dość znaczącą” i zauważył, że odzwierciedla ona zmianę struktury importu w związku z presją polityczną i rosnącymi kosztami transportu.
Takich działań nie ma ze strony Chin. Podczas czwartkowego briefingu rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lin Jian odniósł się do amerykańskich żądań wstrzymania zakupów ropy naftowej z Rosji oraz zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczących nowych ceł zaporowych.
„Działania USA są typowym przykładem jednostronnego zastraszania i przymusu ekonomicznego, poważnie podważają międzynarodowe zasady handlu i gospodarki oraz zagrażają bezpieczeństwu i stabilności globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw” – stwierdził Lin Jian cytowany przez gazetę RBK.
Rzecznik podkreślił, że normalna współpraca gospodarcza, handlowa i energetyczna Chin z krajami na całym świecie, w tym z Rosją, jest „uzasadniona i zgodna z prawem”.
Dodał, że Chiny są gotowe odpowiedzieć Waszyngtonowi, „jeśli uzasadnione prawa i interesy Chin zostaną naruszone”. Lin Jian zauważył również, że Pekin złożył „poważne i jasne propozycje” Wielkiej Brytanii w sprawie sankcji wobec chińskich przewoźników rosyjskiej ropy. Wczoraj Londyn nałożył swoje sankcje na chińskie firmy wspomagające Kreml.
Amerykańskie ostrzeżenie otrzymała też Japonia. W czwartek sekretarz skarbu USA Scott Bessent, podczas spotkania ze swoim japońskim odpowiednikiem, Katsunobu Kato, oświadczył, że Waszyngton oczekuje, iż Tokio zaprzestanie zakupów ropy naftowej z Rosji.
„Sekretarz Kato i ja omówiliśmy ważne kwestie związane z relacjami gospodarczymi między USA a Japonią, a także oczekiwania administracji co do zaprzestania importu rosyjskiej energii przez Japonię” – napisał Bessent na portalu X.
W Indiach problemem są prywatne rafinerie w tym największa – należąca do Reliance Industries, koncernu najbogatszego Azjaty Mukesha Ambaniego – oraz Nayara Energy, kontrolowana przez Rosnieft. Według Kplera, Reliance importuje około 850 tys. baryłek dziennie. To dwa razy więcej niż w styczniu, podczas gdy Nayara importuje do 400 tys. baryłek dziennie, co stanowi najwyższy poziom w tym roku.
We wrześniu całkowity import rosyjskiej ropy do Indii ustabilizował się na poziomie 1,6 mln baryłek dziennie, w porównaniu z rekordowymi 2 mln baryłek w czerwcu. Kpler prognozuje dalszy spadek zakupów w Rosji w październiku.
Według Dasa, obawy o stabilność eksportu pojawiły się po wrześniowych celowych atakach ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę naftową. „Można założyć, że Rosja odnotowała spadek produkcji. Doprowadzi to do wzrostu cen i zmniejszenia rabatów, co z kolei doprowadzi do zmniejszenia rosyjskiej ropy dostępnej dla Indii” – podsumowuje analityk.
I zauważa, że dyskonto na ropę Urals gwałtownie spadło: z 6 dol. za baryłkę w sierpniu do około 0,80 dol. obecnie. Wynika to z rosnących kosztów transportu – większość starych tankowców tzw. floty cieni Putina jest objętych sankcjami i nie może zawijać do większości portów świata.
Na niekorzyść Rosji działa też porozumienie OPEC+ o zwiększeniu produkcji o 137 tys. baryłek dziennie od listopada. Ma to pomóc w stabilizacji cen i zwiększeniu globalnej podaży. Według „The Hindu”, Indie odnotowały już wzrost zakupów irackiej ropy.
Oburzenie świata wywołuje fakt, że przed rosyjską napaścią na Ukrainę Indie importowały minimalne ilości rosyjskiego surowca. Subkontynent zaopatrywał się w Iraku, Arabii Saudyjskiej, ZEA, Nigerii, a nawet w objętej sankcjami USA Wenezueli. Indie skokowo zwiększyły zakupy w Rosji po 22 lutego 2022 r. Stały się obok Chin głównym dostawcą pieniędzy do wojennej kasy Kremla.
Skąd Indie importują ropę
Do rosyjskiej agresji na Ukrainę największym eksporterem ropy na Subkontynent był Irak
Foto: Reuters
Spadek zakupów rosyjskiej ropy nastąpił w związku z zaostrzaniem polityki gospodarczej przez Stany Zjednoczone. W sierpniu Donald Trump nałożył na Indie dodatkowe 25-procentowe cło. Waszyngton żąda od Nowego Delhi ograniczenia handlu z Moskwą. To warunek zawarcia korzystnej dwustronnej umowy handlowej.
Według danych indyjskich, od kwietnia do września udział rosyjskiego surowca w indyjskim imporcie spadł do około 36 proc. z 40 proc. w tym samym okresie rok wcześniej. Import ropy naftowej z USA do Indii wzrósł o 6,8 proc. w ujęciu rocznym. To jednak zaledwie 4,3 proc. całego importu. Udział ropy naftowej z Bliskiego Wschodu w ciągu sześciu miesięcy do września 2025 r. zwiększył się do 45 proc. z 42 proc.
