Indie ulegną Trumpowi? Już tną import ropy z Rosji

Naciski Białego Domu i międzynarodowa krytyka indyjskiego importu rosyjskiej ropy powoli odnosi skutek. Państwowe rafinerie zmniejszyły zakupy rosyjskiej kopaliny o 43 proc. USA chcą tego samego od Chin i Japonii. Pekin odrzucił amerykańskie żądania.

Publikacja: 16.10.2025 13:38

Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy

Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Indie zdecydowały się ograniczyć import rosyjskiej ropy?
  • Jak USA próbują wpłynąć na Indie, Chiny i Japonię w kwestii importu rosyjskiej ropy?
  • Co zadecydowały Chiny w odpowiedzi na amerykańskie żądania dotyczące importu ropy z Rosji?
  • Jakie są obecne trend i prognozy dotyczące importu ropy przez indyjskie rafinerie prywatne i państwowe?

Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy, spodziewając się stopniowej redukcji, poinformowały agencję Reuters trzy źródła zaznajomione ze sprawą. prezydent Donald Trump poinformował w środę, że premier Narendra Modi zapewnił go, iż Indie zaprzestaną kupowania ropy z Rosji – od wywołanej przez Putina wojny głównego źródła importu surowca przez Indie.

Państwowe rafinerie Indii tną zakupy rosyjskiej ropy

„Nie byłem zadowolony z tego, że Indie kupują ropę, a on (Modi) zapewnił mnie dzisiaj, że nie będą kupować ropy od Rosji” – powiedział Trump dziennikarzom podczas środowego spotkania w Białym Domu, cytuje agencja Reutera.

Rafineria ropy naftowej należąca do Bharat Petroleum Corp. Ltd. w Mumbaju w Indiach
Ropa
Indie rejterują przed Trumpem. Przerywają import rosyjskiej ropy

W czwartek 16 października komunikat w tej sprawie wydał indyjski MSZ. Nie wspomina on w ogóle o skali finansowego wsparcia Kremla zakupami ropy przez Indie oraz o komentarzu Donalda Trumpa w tej sprawie.

„Zabezpieczenie interesów indyjskiego konsumenta w niestabilnej sytuacji energetycznej jest naszym niezmiennym priorytetem. Nasza polityka importowa jest w całości ukierunkowana na ten cel” – głosi komunikat.

Logo Rosnieftu na zbiorniku na ropę w rafinerii RN-Tuapsinsky, obsługiwanej przez Rosneft Oil w Tuap
Ropa
Indie zaczęły import ropy z USA. Tankowce z Rosji nie są wpuszczane do portów

Proces ograniczania importu rosyjskiej ropy jednak już trwa. Od czerwca do września indyjskie państwowe rafinerie zmniejszyły zakupy rosyjskiej ropy o ponad 45 proc., podała firma analityczna rynku ropy Kpler. Według analityka Kpler, Navina Dasa, dostawy rosyjskiej ropy do indyjskich państwowych rafinerii we wrześniu wyniosły około 600 tys. baryłek dziennie, w porównaniu z 1,1 miliona baryłek w czerwcu. W wywiadzie dla „The Hindu”, Das nazwał redukcję „dość znaczącą” i zauważył, że odzwierciedla ona zmianę struktury importu w związku z presją polityczną i rosnącymi kosztami transportu.

Chiny nie zrezygnują z rosyjskiej ropy

Takich działań nie ma ze strony Chin. Podczas czwartkowego briefingu rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lin Jian odniósł się do amerykańskich żądań wstrzymania zakupów ropy naftowej z Rosji oraz zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczących nowych ceł zaporowych.

„Działania USA są typowym przykładem jednostronnego zastraszania i przymusu ekonomicznego, poważnie podważają międzynarodowe zasady handlu i gospodarki oraz zagrażają bezpieczeństwu i stabilności globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw” – stwierdził Lin Jian cytowany przez gazetę RBK.

Rzecznik podkreślił, że normalna współpraca gospodarcza, handlowa i energetyczna Chin z krajami na całym świecie, w tym z Rosją, jest „uzasadniona i zgodna z prawem”.

Dodał, że Chiny są gotowe odpowiedzieć Waszyngtonowi, „jeśli uzasadnione prawa i interesy Chin zostaną naruszone”. Lin Jian zauważył również, że Pekin złożył „poważne i jasne propozycje” Wielkiej Brytanii w sprawie sankcji wobec chińskich przewoźników rosyjskiej ropy. Wczoraj Londyn nałożył swoje sankcje na chińskie firmy wspomagające Kreml.

Amerykańskie ostrzeżenie otrzymała też Japonia. W czwartek sekretarz skarbu USA Scott Bessent, podczas spotkania ze swoim japońskim odpowiednikiem, Katsunobu Kato, oświadczył, że Waszyngton oczekuje, iż Tokio zaprzestanie zakupów ropy naftowej z Rosji.

„Sekretarz Kato i ja omówiliśmy ważne kwestie związane z relacjami gospodarczymi między USA a Japonią, a także oczekiwania administracji co do zaprzestania importu rosyjskiej energii przez Japonię” – napisał Bessent na portalu X.

Prywatne rafinerie Indii zwiększyły import z Rosji

W Indiach problemem są prywatne rafinerie w tym największa – należąca do Reliance Industries, koncernu najbogatszego Azjaty Mukesha Ambaniego – oraz Nayara Energy, kontrolowana przez Rosnieft. Według Kplera, Reliance importuje około 850 tys. baryłek dziennie. To dwa razy więcej niż w styczniu, podczas gdy Nayara importuje do 400 tys. baryłek dziennie, co stanowi najwyższy poziom w tym roku.

Mukesh Ambani, prezes i dyrektor zarządzający Reliance Industries.
Biznes
Najbogatszy człowiek Azji okazał się głównym klientem Kremla

We wrześniu całkowity import rosyjskiej ropy do Indii ustabilizował się na poziomie 1,6 mln baryłek dziennie, w porównaniu z rekordowymi 2 mln baryłek w czerwcu. Kpler prognozuje dalszy spadek zakupów w Rosji w październiku.

Ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie uderzają w indyjskie interesy

Według Dasa, obawy o stabilność eksportu pojawiły się po wrześniowych celowych atakach ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę naftową. „Można założyć, że Rosja odnotowała spadek produkcji. Doprowadzi to do wzrostu cen i zmniejszenia rabatów, co z kolei doprowadzi do zmniejszenia rosyjskiej ropy dostępnej dla Indii” – podsumowuje analityk.

I zauważa, że dyskonto na ropę Urals gwałtownie spadło: z 6 dol. za baryłkę w sierpniu do około 0,80 dol. obecnie. Wynika to z rosnących kosztów transportu – większość starych tankowców tzw. floty cieni Putina jest objętych sankcjami i nie może zawijać do większości portów świata. 

Indie domagają się od Rosji wiekszych zniżek na ropę
Ropa
Kłótnia w rodzinie. Indie kontra Rosja. A trzeci skorzysta

Na niekorzyść Rosji działa też porozumienie OPEC+ o zwiększeniu produkcji o 137 tys. baryłek dziennie od listopada. Ma to pomóc w stabilizacji cen i zwiększeniu globalnej podaży. Według „The Hindu”, Indie odnotowały już wzrost zakupów irackiej ropy.

Oburzenie świata wywołuje fakt, że przed rosyjską napaścią na Ukrainę Indie importowały minimalne ilości rosyjskiego surowca. Subkontynent zaopatrywał się w Iraku, Arabii Saudyjskiej, ZEA, Nigerii, a nawet w objętej sankcjami USA Wenezueli. Indie skokowo zwiększyły zakupy w Rosji po 22 lutego 2022 r. Stały się obok Chin głównym dostawcą pieniędzy do wojennej kasy Kremla.

Do rosyjskiej agresji na Ukrainę największym eksporterem ropy na Subkontynent był Irak

Skąd Indie importują ropę

Do rosyjskiej agresji na Ukrainę największym eksporterem ropy na Subkontynent był Irak

Foto: Reuters

Spadek zakupów rosyjskiej ropy nastąpił w związku z zaostrzaniem polityki gospodarczej przez Stany Zjednoczone. W sierpniu Donald Trump nałożył na Indie dodatkowe 25-procentowe cło. Waszyngton żąda od Nowego Delhi ograniczenia handlu z Moskwą. To warunek zawarcia korzystnej dwustronnej umowy handlowej.

Według danych indyjskich, od kwietnia do września udział rosyjskiego surowca w indyjskim imporcie spadł do około 36 proc. z 40 proc. w tym samym okresie rok wcześniej. Import ropy naftowej z USA do Indii wzrósł o 6,8 proc. w ujęciu rocznym. To jednak zaledwie 4,3 proc. całego importu. Udział ropy naftowej z Bliskiego Wschodu w ciągu sześciu miesięcy do września 2025 r. zwiększył się do 45 proc. z 42 proc.

Źródło: rp.pl

