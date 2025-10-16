Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Indie zdecydowały się ograniczyć import rosyjskiej ropy?

Jak USA próbują wpłynąć na Indie, Chiny i Japonię w kwestii importu rosyjskiej ropy?

Co zadecydowały Chiny w odpowiedzi na amerykańskie żądania dotyczące importu ropy z Rosji?

Jakie są obecne trend i prognozy dotyczące importu ropy przez indyjskie rafinerie prywatne i państwowe?

Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy, spodziewając się stopniowej redukcji, poinformowały agencję Reuters trzy źródła zaznajomione ze sprawą. prezydent Donald Trump poinformował w środę, że premier Narendra Modi zapewnił go, iż Indie zaprzestaną kupowania ropy z Rosji – od wywołanej przez Putina wojny głównego źródła importu surowca przez Indie.

Reklama Reklama

Państwowe rafinerie Indii tną zakupy rosyjskiej ropy

„Nie byłem zadowolony z tego, że Indie kupują ropę, a on (Modi) zapewnił mnie dzisiaj, że nie będą kupować ropy od Rosji” – powiedział Trump dziennikarzom podczas środowego spotkania w Białym Domu, cytuje agencja Reutera.

W czwartek 16 października komunikat w tej sprawie wydał indyjski MSZ. Nie wspomina on w ogóle o skali finansowego wsparcia Kremla zakupami ropy przez Indie oraz o komentarzu Donalda Trumpa w tej sprawie.