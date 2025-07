Grupa czterokrotnie zwiększała już produkcję w tym roku, ale na mniejszą skalę: o 411 tys. baryłek dziennie w maju, czerwcu i lipcu oraz o 138 tys. baryłek dziennie w kwietniu. Analitycy RBK Capital w swojej notatce stwierdzili jednak, że rzeczywisty wzrost produkcji był na razie mniejszy od planowanego, a większość dodatkowego wydobycia pochodziła z Arabii Saudyjskiej.

Ropa we wrześniu może być jeszcze tańsza

Rijad w niedzielę podniósł sierpniowe ceny swojej głównej marki Arab Light przeznaczonej na rynek Azji do najwyższego poziomu od czterech miesięcy, co wskazuje na pewność Arabii Saudyjskiej co do popytu. Presję na notowania wywarły także doniesienia, że Waszyngton odroczył wprowadzenie dużych ceł do 1 sierpnia.

Tymczasem, jak dowiedział się Reuters, kraje OPEC+ są gotowe zatwierdzić kolejny duży wzrost wydobycia we wrześniu. Pięć źródeł zaznajomionych z rozmowami potwierdziło w poniedziałek agencji, że grupa prawdopodobnie zatwierdzi podwyżkę wydobycia we wrześniu o około 550 tys. baryłek dziennie. Ma to się odbyć na spotkaniu zaplanowanym na 3 sierpnia.

Czytaj więcej Ropa Bruksela chce przykręcić śrubę rosyjskiej ropie W tym tygodniu Komisja Europejska wystąpi do państw grupy G7 o obniżenie limitu cenowego na rosyj...

W ten sposób rynek powróci do wydobycia na poziomie 2,17 mln baryłek dziennie od ośmiu krajów członkowskich: Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Omanu, Iraku, Kazachstanu, Algierii i Rosji. Co do tego ostatniego kraju, to z powodu utajnienia przez władze wszelkich danych o wydobyciu kopalin, nie sposób wiarygodnie ustalić, czy Rosja realizuje to, pod czym się podpisuje.

Jak twierdzą źródła Reutersa, możliwe będzie również zwiększenie produkcji o dodatkowe 300 tys. baryłek dziennie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ kraj ten dostał zgodę OPEC+ na większą kwotę produkcyjną.