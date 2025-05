Unia Europejska zaproponuje ministrom finansów państw G7 (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Kanada, Francja, Japonia) obniżenie pułapu cen ropy rosyjskiej z obecnych 60 dolarów za baryłkę w ramach nowego, 18. pakietu sankcji, zapowiedział europejski komisarz ds. gospodarki Valdis Dombrovskis cytowany przez Reuters. Dombrovskis nie sprecyzował, do jakiego poziomu ceny mogłyby zostać obniżone, ale urzędnicy w Brukseli zaznajomieni z dyskusjami powiedzieli agencji, że Unia zaproponuje ograniczenie ceny do 50 dolarów za baryłkę.

Reklama

Rosyjska ropa szybko tanieje

Jest to cena niższa od obecnych cen dostaw rosyjskiej ropy, które spadły już gwałtownie od początku kwietnia, podążając za cenami światowymi. Zachęciło to zachodnich armatorów do powrotu na rynek rosyjskiego surowca. Mogą oni korzystać z usług zachodnich ubezpieczycieli i banków, aby rosyjską ropę transportować, nie naruszając sankcji. Dzięki temu Rosji udało się utrzymać wielkość eksportu na dotychczasowym poziomie, jednak dochody z niego spadły do ​​najniższego poziomu od dwóch lat.

W kwietniu i w maju marka Brent potaniała o około 10 dolarów za baryłkę na skutek zaostrzającej się wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi i większego niż oczekiwano wzrostu produkcji porozumienia eksporterów OPEC+, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) w swoim miesięcznym raporcie z ubiegłego tygodnia.

W tym samym czasie „średnie ceny rosyjskiej ropy naftowej w kwietniu wyniosły 55,64 dol. za baryłkę, Ceny wszystkich głównych gatunków eksportowych były niższe niż pułap 60 dol.” – podała IEA.