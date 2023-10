Czas żegnać się z tanimi paliwami. Ceny ropy ostro w górę po ataku na Izrael

Ropa wyraźnie podrożała po tym, jak przedstawiciele Hamasu ujawnili, że to funkcjonariusze irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji pomogli im zaplanować niespodziewany atak na Izrael. Na tę informację natychmiast zareagował sekretarz stanu USA, Antony Blinken. W CNN powiedział on jednak: "Nie widzieliśmy jeszcze dowodów na to, że Iran kierował tym konkretnym atakiem lub za nim stał".

Czytaj więcej Paliwa Orlen zachwiał konkurencją, ale nikt nie chce głośno go oskarżać Firmy zarządzające stacjami narzekają na duże zaburzenia cen diesla i benzyny, a nawet na zachwianą konkurencję. Ale na razie wolą nie prowadzić otwartej walki z Orlenem.

Irańskie sankcje

– Nasze obawy dotyczą głównie dostaw i eksportu ropy z Iranu – komentuje Vivek Dhar, analityk ds. górnictwa i surowców energetycznych w Commonwealth Bank of Australia, cytowany przez dziennik „Financial Times”. Jego zdaniem, gdyby Amerykanie potwierdzili udział Korpusu w palestyńskim ataku, następnym krokiem Waszyngtonu byłoby zaostrzenie – poluzowanych ostatnio nieformalnie – zasad dotyczących eksportu irańskiej ropy. Doprowadziłoby to do wzrostu notowań ropy do poziomu przynajmniej 100 dolarów za baryłkę.

– Wzrost ryzyka geopolitycznego na Bliskim Wschodzie mocno wspiera ceny ropy – czytamy też w nocie do klientów analityków ANZ Bank. Z kolei Goldman Sachs wskazuje na dwie potencjalne konsekwencje ataku Hamasu: utrudnienia w próbach normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską i Izraelem, tak silnie promowane przez USA, oraz zmniejszenie dostaw irańskiej ropy. Oba te czynniki wpłyną niekorzystnie na rynek.

Z kolei prognoza e-petrol.pl dla krajowego rynku na początek tygodnia przewiduje podwyżki w hurtowych cennikach rafinerii, chociaż ich skala cały czas powinna być niewielka. Z dwóch powodów: obniżek Orlenu, które doprowadziły do deficytów paliwa w handlu detalicznym i konfliktu Hamas-Izrael – z niskimi cenami paliw możemy się pożegnać.