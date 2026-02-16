Orlen podsumowuje pierwszy rok realizacji strategii

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara
Dokładnie 9 stycznia 2025 r. Orlen opublikował strategię do 2035 r., której nadał tytuł „Energia jutra zaczyna się dziś”. Po ponad roku jej realizacji przyszedł czas na pierwsze podsumowania.
Czytaj więcej
Od 25 lutego zacznie obowiązywać nowa taryfa gazowa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji E...
Ireneusz Fąfara, prezes płockiego koncernu, najwięcej uwagi poświęcił sprawom związanym z pozyskaniem nowych złóż gazu w Norwegii i Polsce, inwestycjom w odnawialne źródła energii, energetyczne bloki gazowe, sieć energetyczną oraz energetykę jądrową. – W przeliczeniu na każdego Polaka inwestujemy 1013 zł rocznie przez 10 lat. Po to, aby zapewnić Polkom i Polakom dostęp do bezpiecznej i możliwie taniej energii – stwierdził Fąfara. Przypomniał, że grupa chce w czasie obowiązywania obecnej strategii przeznaczyć łącznie na inwestycje 380 mld zł.
Płocki koncern przypomniał liczne rekordy, jakie w ubiegłym roku zanotował na rynku LNG (skroplony gaz ziemny). Chodzi m.in. o realizację 81 dostaw tego surowca do Polski (ponad 8 mld m sześc. po regazyfikacji), z czego 12 przy wykorzystaniu własnych statków.
Jednocześnie Orlen nieustannie inwestuje we własne wydobycie gazu, zwłaszcza w Norwegii i Polsce. W pierwszym z tych krajów grupa pozyskała 7,2 mld m sześc. surowca, m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz przejęciom aktywów. Z kolei w naszym kraju prowadzone prace poszukiwawcze przyniosły 2,4 mld m sześc. nowo udokumentowanych zasobów.
Czytaj więcej
Od 25 lutego za samo paliwo gazowe będziemy płacili 3,4 proc. mniej niż dotychczas. Z kolei opłat...
Na rynku gazu Orlen intensywnie współpracuje z ukraińskim Naftogazem, wspierając stabilność energetyczną naszego wschodniego sąsiada. W ubiegłym roku dostarczył nad Dniepr 700 mln m sześc. gazu. Z kolei w tym roku eksport może sięgnąć nawet 1 mld m sześc.
Coraz większe wolumeny błękitnego paliwa grupa Orlen będzie też wykorzystywać na własne potrzeby. Chodzi zwłaszcza o realizowane inwestycje w bloki energetyczne zasilane tym surowcem. Spółka przypomina, że trwają przygotowania do uruchomienia elektrowni w Grudziądzu i Ostrołęce (rozpoczęto rozruch). Równolegle kontynuowane są inwestycje w Gdańsku i Grudziądzu II (podpisano umowy z generalnym wykonawcą). Razem to 3 GW dodatkowych mocy. Ponadto planowana jest budowa gazowej elektrociepłowni na warszawskich Siekierkach (rozpoczęto budowę gazociągu Gassy-Siekierki). Nowe bloki energetyczne mają stanowić stabilne zaplecze mocy i gwarancję dostępności energii w momentach, gdy produkcja z odnawialnych źródeł będzie niska.
Najważniejszym projektem energetycznym Orlenu jest dziś budowa pierwszej morskiej farmy wiatrowej o nazwie Baltic Power. Spółka zauważa, że zakończenie instalacji fundamentów otworzyło drogę do ostatniego etapu przygotowań. Po uruchomieniu farma o mocy 1,2 GW będzie dostarczać czystą energię dla 1,5 mln gospodarstw domowych. Postępują prace również przy dwóch kolejnych projektach farm wiatrowych na morzu o nazwach Baltic East i Baltic West.
W biznesie energetycznym duża uwaga poświęcana jest również inwestycjom w modernizację i rozbudowę sieci energetycznych. W ubiegłym roku zależna Energa przyłączyła do sieci 62 tys. nowych odbiorców oraz 1 GW instalacji odnawialnych. Z kolei decyzje przyłączeniowe podjęto dla kolejnych 2,5 GW z odnawialnych źródeł i innych nowych mocy wytwórczych.
Orlen nie rezygnuje z projektów dotyczących małych reaktorów jądrowych. Nowe porozumienie z partnerem biznesowym pozwala na rozpoczęcie we Włocławku przygotowań do budowy pierwszego w Europie reaktora BWRX 300. Jego moc planowana jest na 0,3 GW.
Koncern podsumowując pierwszy rok funkcjonowania strategii, nie odniósł się m.in. do jej efektów w biznesach rafineryjno-petrochemicznym i detalicznym. Ponadto nie padły żadne informacje dotyczące szacowanych wyników finansowych.
W strategii ogłoszonej rok temu Orlen podawał, że w latach 2025-2035 jego skumulowany zysk operacyjny EBITDA LIFO wyniesie 500-550 mld zł. W 2027 r. ma to być 41-46 mld zł, a w 2035 r. już 53-58 mld zł. Być może odniesie się do tych szacunków podczas publikacji wyników za ubiegły rok, co ma mieć miejsce 19 lutego. Z kolei zapowiadana aktualizacja strategii ma nastąpić w tym półroczu. Pierwotnie była planowana w I kwartale.
Bryan Lanza doradzał Donaldowi Trumpowi, jak wygrać wybory w 2024 roku. Teraz doradza Rosjanom przy sprzedaży ak...
Węgierski MOL chce przejąć europejskie rafinerie i stacje benzynowe Łukoilu, w tym udziały w zakładach produkcyj...
Viktor Orbán – największy sojusznik Putina w Unii Europejskiej – śpieszy z pomocą rosyjskim koncernom objętym sa...
Gazprom sprzedaje największy rosyjski kompleks petrochemiczny firmie jednego z najbliższych ludzi rosyjskiego dy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas