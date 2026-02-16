Orlen podsumowuje pierwszy rok realizacji strategii

Dokładnie 9 stycznia 2025 r. Orlen opublikował strategię do 2035 r., której nadał tytuł „Energia jutra zaczyna się dziś”. Po ponad roku jej realizacji przyszedł czas na pierwsze podsumowania.

Ireneusz Fąfara, prezes płockiego koncernu, najwięcej uwagi poświęcił sprawom związanym z pozyskaniem nowych złóż gazu w Norwegii i Polsce, inwestycjom w odnawialne źródła energii, energetyczne bloki gazowe, sieć energetyczną oraz energetykę jądrową. – W przeliczeniu na każdego Polaka inwestujemy 1013 zł rocznie przez 10 lat. Po to, aby zapewnić Polkom i Polakom dostęp do bezpiecznej i możliwie taniej energii – stwierdził Fąfara. Przypomniał, że grupa chce w czasie obowiązywania obecnej strategii przeznaczyć łącznie na inwestycje 380 mld zł.

Orlen pozyskuje coraz więcej gazu ziemnego

Płocki koncern przypomniał liczne rekordy, jakie w ubiegłym roku zanotował na rynku LNG (skroplony gaz ziemny). Chodzi m.in. o realizację 81 dostaw tego surowca do Polski (ponad 8 mld m sześc. po regazyfikacji), z czego 12 przy wykorzystaniu własnych statków.

Jednocześnie Orlen nieustannie inwestuje we własne wydobycie gazu, zwłaszcza w Norwegii i Polsce. W pierwszym z tych krajów grupa pozyskała 7,2 mld m sześc. surowca, m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz przejęciom aktywów. Z kolei w naszym kraju prowadzone prace poszukiwawcze przyniosły 2,4 mld m sześc. nowo udokumentowanych zasobów.