Reklama

Niemcy szturmują Polskę. „Nie stać mnie na benzynę w Niemczech”

Stacje paliw w Świnoujściu przeżywały w weekend oblężenie kierowców z Niemiec. W niedzielę kupujących było tak wielu, że w niektórych miejscach zabrakło paliwa. Różnica w cenie 1 litra benzyny to nawet 60 centów (około 2,5 złotego). Także inne przygraniczne miasta notują zwiększony napływ klientów z Niemiec.

Aktualizacja: 10.03.2026 18:18 Publikacja: 10.03.2026 17:15

Tanie paliwo przyciąga Niemców. Polskie stacje przeżywają oblężenie

Tanie paliwo przyciąga Niemców. Polskie stacje przeżywają oblężenie

Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Urszula Lesman

Niemieckie media, relacjonując turystykę paliwową, cytują Niemców przyjeżdżających do Polski, którzy mówią, że nie stać ich na paliwo w ojczyźnie. W Polsce jest nie tylko taniej, ale także złoty osłabił się wobec euro od początku wojny z Iranem, co daje niemieckim turystom paliwowym dodatkową korzyść kursową.

Benzyna i olej napędowy są wyraźnie tańsze także  w Czechach i Luksemburgu.

Wzmożone kontrole na granicy Niemiec

Niemiecki Urząd Celny nasilił kontrole na granicy z Polską, sprawdzając tzw. turystów paliwowych. Od kilku dni w całym kraju prowadzone są wyrywkowe kontrole na przejściach granicznych – poinformowała rzeczniczka służby celnej w rozmowie z dziennikiem „Märkische Allgemeine Zeitung”.

Czytaj więcej

Tańsze paliwo w Niemczech nie zniechęciło do zakupów w Polsce
Surowce i Paliwa
Tańsze paliwo w Niemczech nie zniechęciło do zakupów w Polsce

Kontrole dotyczą przede wszystkim osób, które tankują tańsze paliwo za granicą, a następnie wracają do Niemiec, nie zgłaszając paliwa do oclenia. Szczególną uwagę zwraca się na przejścia graniczne w krajach związkowych Brandenburgia, Saksonia i Bawaria, na granicach z Polską i Czechami.

Reklama
Reklama

Ilu tzw. turystów paliwowych udało się już wykryć podczas obecnych kontroli – na razie nie wiadomo.

Czytaj więcej

Niemcy nie robią już świątecznych zakupów w Polsce. Za drogo
Handel
Niemcy nie robią już świątecznych zakupów w Polsce. Za drogo

Osoby prywatne mogą w Unii Europejskiej zasadniczo kupować benzynę lub olej napędowy na własne potrzeby i przywozić je do Niemiec bez podatku. Paliwo musi jednak być przewożone osobiście i znajdować się w zbiorniku pojazdu lub w kanistrze zapasowym.

Niemcy nie rozumieją wysokich cen benzyny w ich kraju

Dla niemieckiego kierowcy Haralda W., który w Polsce zatankował samochód, a nawet dodatkowy kanister paliwa, tak wysokie ceny paliwa są niezrozumiałe. – Musimy przecież zadbać o to, żeby ludzie znów mieli trochę więcej pieniędzy w kieszeni – powiedział w rozmowie z portalem nordkurier.de. Przyznaje, że świadomie decyduje się na trzydziestominutową podróż z lądu na wyspę Uznam, aby tam zatankować. – Jeśli tutaj zatankuję do pełna i jeszcze zrobię zakupy, to zdecydowanie się opłaca – dodaje.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tanie weekendy na Orlenie. Promocja obejmie benzynę i olej napędowy
Paliwa
Orlen obniża ceny paliw. Duże promocje na polskich stacjach
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
W ciągu najbliższych dni ceny diesla mogą wzrosnąć nawet do 8 zł za litr
Paliwa
Konflikt w Zatoce Perskiej podbija ceny paliw. Tyle niedługo zapłacimy za diesla
Ceny paliw na polskich stacjach nie powinny gwałtownie rosnąć
Paliwa
Ceny paliw na polskich stacjach nie powinny gwałtownie rosnąć
Nowe inwestycje Orlenu zaczną pracować w tym roku, ale czy wszystkie?
Paliwa
Nowe inwestycje Orlenu zaczną pracować w tym roku, ale czy wszystkie?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama