Tanie paliwo przyciąga Niemców. Polskie stacje przeżywają oblężenie
Niemieckie media, relacjonując turystykę paliwową, cytują Niemców przyjeżdżających do Polski, którzy mówią, że nie stać ich na paliwo w ojczyźnie. W Polsce jest nie tylko taniej, ale także złoty osłabił się wobec euro od początku wojny z Iranem, co daje niemieckim turystom paliwowym dodatkową korzyść kursową.
Benzyna i olej napędowy są wyraźnie tańsze także w Czechach i Luksemburgu.
Niemiecki Urząd Celny nasilił kontrole na granicy z Polską, sprawdzając tzw. turystów paliwowych. Od kilku dni w całym kraju prowadzone są wyrywkowe kontrole na przejściach granicznych – poinformowała rzeczniczka służby celnej w rozmowie z dziennikiem „Märkische Allgemeine Zeitung”.
Kontrole dotyczą przede wszystkim osób, które tankują tańsze paliwo za granicą, a następnie wracają do Niemiec, nie zgłaszając paliwa do oclenia. Szczególną uwagę zwraca się na przejścia graniczne w krajach związkowych Brandenburgia, Saksonia i Bawaria, na granicach z Polską i Czechami.
Ilu tzw. turystów paliwowych udało się już wykryć podczas obecnych kontroli – na razie nie wiadomo.
Osoby prywatne mogą w Unii Europejskiej zasadniczo kupować benzynę lub olej napędowy na własne potrzeby i przywozić je do Niemiec bez podatku. Paliwo musi jednak być przewożone osobiście i znajdować się w zbiorniku pojazdu lub w kanistrze zapasowym.
Dla niemieckiego kierowcy Haralda W., który w Polsce zatankował samochód, a nawet dodatkowy kanister paliwa, tak wysokie ceny paliwa są niezrozumiałe. – Musimy przecież zadbać o to, żeby ludzie znów mieli trochę więcej pieniędzy w kieszeni – powiedział w rozmowie z portalem nordkurier.de. Przyznaje, że świadomie decyduje się na trzydziestominutową podróż z lądu na wyspę Uznam, aby tam zatankować. – Jeśli tutaj zatankuję do pełna i jeszcze zrobię zakupy, to zdecydowanie się opłaca – dodaje.
