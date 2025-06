Na stacjach tanio, ryzyka podwyżek cen paliw chwilowo brak

Koncern nie udziela informacji dotyczących marż na sprzedaży paliw. Chwali się za to, że w I kwartale w biznesie consumers & products (m.in. działalność stacji paliw) zanotował ponad 1,23 mld zł zysku EBITDA, co oznaczało wzrost o 0,96 mld zł rok do roku. Tłumaczy, że to m.in. dzięki wzmacnianiu trzymaniu sprzedaży paliwowej i pozapaliwowej na stabilnym poziomie, a także integracji sprzedaży gazu, prądu i paliw w ramach nowego podejścia do raportowania, zgodnego ze strategią do 2035 r. Koncern wysokości zysków w tym biznesie nie uzależnia tylko od cen paliw, Buduje efektywność w oparciu o zdywersyfikowaną ofertę i integrację sprzedaży różnych nośników energii.

Zmiany popytu na diesla i benzyny

Również według Unimotu, największego niezależnego importera paliw, ceny benzyn, diesla i LPG uzależnione są od wielu uwarunkowań gospodarczych i geopolitycznych. Kluczowym czynnikiem jest relatywnie niski poziom cen ropy, co bezpośrednio wpływa na niższe koszty surowca dla rafinerii i importerów. „Dodatkowo, istotne znaczenie ma osłabienie USD, spowodowane m.in. ponownymi napięciami handlowymi oraz zmienną polityką celną USA. Taka sytuacja zwiększa atrakcyjność surowców wycenianych w dolarach, w tym ropy” – ocenia biuro prasowe Unimotu. Równocześnie obserwuje umocnienie polskiej waluty. Zdaniem spółki o zmianie trendu cenowego będzie decydować sytuacja geopolityczna oraz zmiany w poziomie podaży i popytu na rynku ropy. W tak zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu jak dziś, Unimot nie podejmuje się prognozować trendów cenowych.

W wakacje spółka spodziewa się wzrostu popytu na paliwa dzięci większemu ruchowi drogowemu, zwłaszcza wynikającym z turystyki indywidualnej. Jeśli nie pojawią się niespodziewane zaburzenia o charakterze geopolitycznym, nie przewiduje istotnych zwyżek cen paliw. Zauważa, że w ostatnich latach stacje paliw konkurowały promocjami wakacyjnymi, co pozytywnie wpływało na ceny detaliczne i poziom satysfakcji