Dla porównania: w 1975 r. sowiecki eksport gazowy wyniósł 19,3 mld metrów sześciennych. Surowiec trafił do Polski, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii. Z zachodnich klientów, u Sowietów zaopatrywała się Austria i Włochy (koncern Eni). W 1980 r. przybył rosyjskim komunistom bardzo tłusty i pożądany klient – zachodnie Niemcy. Po transakcji „gaz za rury” i zawarciu dużego kontraktu z RFN, sowiecki eksport skoczył do 54,8 mld metrów sześciennych. W szczytowym momencie przed pandemią (2019 r.), eksport Gazpromu do Europy osiągnął 190 mld metrów sześciennych. Od tego czasu eksport gazu z Rosji zmniejszył się 22-krotnie.

Gazu w Rosji jest nadmiar

Sytuacja skutkuje także tym, że Gazprom de facto nie ma gdzie składować nadmiaru gazu. Uruchomiony w 2019 r. gazociąg Siła Syberii do Chin zrekompensuje jedynie jedną piątą utraconych wielkości eksportowych, a wieloletnie negocjacje dotyczące budowy nowego gazociągu nie przyniosły rezultatu. Projekt utworzenia w Turcji hubu gazowego, który Kreml ogłosił w 2022 r., mając nadzieję na otwarcie nowej europejskiej giełdy gazu i przekształcenie lokalnego rynku, zakończył się całkowitym fiaskiem.

W ubiegłym roku wydobycie Gazpromu wyniosło 416,19 mld metrów sześciennych, z czego tylko 355,23 mld sprzedano na rynku krajowym i zagranicznym. W rezultacie Gazpromowi pozostało około 60 mld metrów sześciennych niesprzedanego gazu – ilość ta jest porównywalna z roczną produkcją niektórych krajów wydobywających gaz (55 mld metrów sześciennych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich) i trzykrotnie większa od rocznego zużycia, na przykład w Polsce (20 mld metrów sześciennych).

Kreml i zarząd Gazpromu szukają sposobów na wykorzystanie nadmiaru gazu, ale na razie nie widzą rozwiązania. Ministerstwo Rozwoju Dalekiego Wschodu proponuje jego wykorzystanie do zasilania centrów danych i projektów sztucznej inteligencji, a Ministerstwo Energetyki sugeruje wykorzystanie gazu do wsparcia przemysłu węglowego, który potrzebuje elektrowni gazowych w pobliżu kopalni. To wszystko jednak wymaga dużych inwestycji, na które ani Gazprom, ani prowadzący zbrodniczą wojnę rosyjski reżim nie mają pieniędzy.

A może gaz podrzucić Iranowi i obniżyć podatek Gazpromowi?

Kreml snuje więc jeszcze bardziej egzotyczne plany: eksport 55 mld metrów sześciennych rocznie do Iranu. Tylko po co? Kraj ten ma drugie co do wielkości złoża gazu na świecie i największe złoże gazu na planecie, Południowy Pars. A tego, co wydobędzie już dziś jest za dużo dla rynku wewnętrznego. Eksport irański jest znikomy wobec obaw klientów o kontakty z reżimem ajatollachów.