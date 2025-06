Dyskusje między przedstawicielami obu firm mają trwać, a BP uważnie rozważa tę propozycję. Żadnej ze stron jednak nie spieszy się prędko zamknąć tę transakcję. Może to wskazywać, że do tej transakcji droga jeszcze daleka, a jej los nie jest przesądzony. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się już w maju.

Potencjalna wartość transakcji

Rynkowa wartość BP wyceniania jest obecnie na ok. 80 mld dol. Dodając do tego tzw. premię za przejęcie, łączna wartość transakcji może wynieść ok. 83 mld dol. Byłaby to kwota wyższej od tej, kiedy Exxon połączył się z Mobil pod koniec lat 90.

Rzecznik prasowy nie skomentował tych informacji mówiąc jedynie, że firma koncentruje się na wykorzystaniu obecnego potencjału firmy jak najlepiej. - Jesteśmy mocno skoncentrowani na wykorzystaniu wartości Shell poprzez poprawę naszych wyników,, dyscyplinie i uproszczeniu – powiedział rzecznik Shell’a. Z kolei portal CNBC podaje, że do przejęcia może dojść poprzez zakupy aktywów BP poprzez spółki córki Shella.

