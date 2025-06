Prąd na Ukrainę eksportują też Polska i Słowacja, a niedawno atakowany i niszczony przez rosyjskich agresorów kraj, wsparła też Rumunia. Może więc się okazać, że i bez importu z Węgier Ukraina sobie poradzi.

Teraz węgierski urzędnik nie krył złości z faktu, że zakaz na rosyjskie surowce energetyczne, może zostać wprowadzony pomimo jego - głośnych protestów.

Węgier krzyczy, Słowak milczy

„Światowy rynek energii jest w tak niepewnej sytuacji, że gdyby ktoś teraz wprowadził zakaz zakupu zasobów energetycznych, mogłoby to spowodować ogromne szkody, wywołać ogromny kryzys w dostawach energii. Teraz bardziej niż kiedykolwiek Komisja Europejska musi to wszystko wyrzucić i nawet nie wspominać nazwy REPowerEU (plan odejścia od rosyjskich surowców – do wprowadzenia bez oglądania się na Węgry – red.), ani nawet nie mówić, że planuje zakazać zakupu energii. Jeśli to się stanie, Unia Europejska znajdzie się w tragicznej sytuacji – straszył Péter Szijjártó w wypowiedzi dla węgierskich dziennikarzy po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE. Występ transmitowała rosyjska stacja telewizyjna M1.

Strona słowacka w imieniu której wypowiedział się węgierski także według własnych słów, węgierski minister - milczy.