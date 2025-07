Według firmy konsultingowej Vanguard Tech, zajmującej się ryzykiem morskim, od początku tego roku cztery inne tankowce, które zawinęły do rosyjskich portów na krótko przed incydentami, zostały uszkodzone w wyniku eksplozji. Armatorzy zaczęli sprawdzać kadłuby swoich statków pod kątem obecności min, wykorzystując do tego nurków i pojazdy podwodne.

Jak wylicza agencja Bloomberg, pod koniec stycznia tankowiec Seacharm (należący do Thenamaris) został uszkodzony w pobliżu tureckiego portu Ceyhan. W lutym doszło do eksplozji u wybrzeży Libii na statku Grace Ferrum, który przewoził produkty chemiczne pod banderą Liberii. Ze względu na poważne zniszczenia władze musiały przeprowadzić akcję ratunkową. Statek był obsługiwany przez cypryjską firmę Cymar.

Włosi mają inny trop – to może być amunicja

Ponadto, 15 lutego we włoskim porcie Savona w wyniku dwóch eksplozji tankowiec Seajewel, również należący do Thenamaris, doznał uszkodzenia kadłuba poniżej linii wodnej. Nikt nie został ranny i nie doszło do wycieku oleju. Prokuratura w Savonie bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia, w tym eksplozję amunicji, napisał dziennik „Fatto Quotidiano”. Według „Ukraińskiej Prawdy” Seajewel jest częścią rosyjskiej floty cieni i transportuje ropę naftową z ominięciem sankcji (powyżej pułapu cenowego 60 dol. na baryłkę) i bez wymaganych ubezpieczeń.

9 lutego doszło do eksplozji w maszynowni tankowca Koala, który zacumował w porcie Ust-Ługa, mając na pokładzie 130 tysięcy ton oleju opałowego. Podczas uruchamiania silnika doszło do „incydentu spowodowanego przez człowieka” – powiedział szef obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Czterech Rosjan, ośmiu obywateli Gruzji i 12 Indonezyjczyków znajdujących się na pokładzie tankowca nie odniosło obrażeń, nie odnotowano także żadnych wycieków. Według Departamentu Skarbu USA, armatorem Koali jest cypryjska firma Lagosmarine Ltd, która wspiera działania floty cieni Kremla.