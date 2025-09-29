Pod koniec ubiegłego tygodnia Polenergia odpowiedziała na kilkadziesiąt pytań skierowanych przez fundusz inwestycyjny Forum 123 FIZ reprezentowany przez Forum TFI prowadzące działalność w Krakowie. To ten fundusz nabył wcześniej pakiet akcji. Poza liczbą szczegółowych pytań, a także ich formą, uwagę zwraca bardzo krótki czas między zakupem akcji a skierowaniem bardzo pogłębionych pytań wymagających dużej pracy w związku z przeglądem informacji spółki z ostatnich lat.

Foto: Paweł Krupecki

Polenergia mówi o tajemniczej transakcji

Zarząd Polenergii w komunikacie giełdowym zwraca uwagę, że wspominany fundusz to utworzony w sierpniu 2025 r. podmiot, który 8 września 2025 r. nabył pakiet 25 951 akcji spółki, co stanowi 0,0336 proc. ogólnej liczby akcji i głosów w spółce. Wartość tego pakietu to ok. 1,5 mln zł. Trzy dni później, a więc 11 września 2025 r. Forum wystąpiło do spółki z pytaniami.

– Wyjątkowa obszerność oraz spekulacyjny charakter zawartych we wniosku pytań, dotyczących w przeważającej mierze zdarzeń historycznych, wywołuje wątpliwości co do rzeczywistych intencji Forum i sugeruje, że nabycie akcji Spółki przez Forum nie ma charakteru stricte inwestycyjnego, a stanowi realizację z góry powziętego celu i opracowanej wcześniej strategii mającej na celu kwestionowanie ładu korporacyjnego w spółce oraz praw dwóch największych wieloletnich akcjonariuszy spółki: Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited – informuje Polenergia, która ma stabilny akcjonariat.

Pytania funduszu dotyczą m.in. zasadności podjętych działań korporacyjnych związanych z nabyciem kolejnego pakietu akcji przez Dominikę Kulczyk w 2018 r. Forum TFI pyta m.in. dlaczego w 2018 r. nie doszło do ogłoszenia wezwania przez Kulczyk Holding s.à.r.l., w związku z przekroczeniem przez Dominikę Kulczyk 33⅓ proc. ogólnej liczby głosów w Polenergii. Zdaniem władz spółki nie było wówczas takiego obowiązku.