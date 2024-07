Klimat krytykuje finanse. Rządowe nieporozumienie o fotowoltaikę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które nadzoruje sektor energetyczny sektor OZE, brało udział w uzgodnieniach dotyczących powyższego projektu. - MKiŚ informowało Ministerstwo Finansów, że propozycja zawiera niejasne przepisy, które mogą prowadzić do wątpliwości dotyczących przedmiotu oraz wymiaru podatku – informuje nas resort.

Klimat ma wątpliwości

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatkach lokalnych mogą przełożyć się na wzrost obciążenia przedsiębiorstw energetycznych podatkiem od nieruchomości i w efekcie wzrostem cen dla odbiorców energii. Opodatkowane miałby zostać także panele fotowoltaiczne. Co więcej jednak na forach dyskusyjnych prosumentów, których obecnie jest w Polsce już ponad 1,4 mln, pojawiła się obawa, że opodatkowane będą także nie tylko wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne, ale także małe, prosumenckie instalacje fotowoltaiczne (te do mocy do 50 kV).

Jak się okazuje projekt jest tak niejasno napisany, że wątpliwości ma nawet Ministerstwo Klimatu i Środowiska. - Zgodnie z aktualnymi informacjami, w projekcie pojawiły się niejasności, które mogą dotyczyć zarówno małoskalowej, jak i wielkoskalowej fotowoltaiki. Rekomendujemy kontakt z MF w celu uzyskania dokładnych i aktualnych informacji – przekazał resort klimatu. Tak też zrobiliśmy.

Zmian dla prosumentów nie będzie

Redakcja „Rzeczpospolitej” zapytała Ministerstwo Finansów o stanowisko w tej sprawie. Resort wyjaśnia, że projekt ustawy (UD72) zmieniającej m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji budowli został poddany 3-tygodniowym konsultacjom publicznym, tak by zainteresowane podmioty mogły zgłosić uwagi do zaproponowanych rozwiązań. – Zamiarem Ministerstwa Finansów nie jest rozszerzenie zakresu opodatkowania, w tym w odniesieniu do budowli wykorzystywanych w ciepłownictwie czy do wytwarzania energii z OZE. Projekt będzie jeszcze przedmiotem dyskusji na konferencji uzgodnieniowej – tłumaczy nam biuro prasowe resortu.