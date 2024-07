Nowe prawo podatkowe uderzy w dużą fotowoltaikę. Prosumenci są bezpieczni

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatkach lokalnych mogą przełożyć się na wzrost obciążenia przedsiębiorstw energetycznych podatkiem od nieruchomości i w efekcie wzrost cen dla odbiorców energii. Co ważne, opodatkowane miałyby zostać także panele fotowoltaiczne. Co więcej jednak, na forach dyskusyjnych prosumentów, których obecnie jest w Polsce już ponad 1,4 mln, pojawiła się obawa, że opodatkowane będą nie tylko wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne, ale także małe prosumenckie instalacje PV (te do mocy do 50 kV). Tak też twierdził poseł PiS Janusz Kowalski, który na portalu X poinformował, że w sprawie tego projektu skierował interpelację poselską z pytaniem, czy prosumenci także będą opodatkowani.

Reklama

PSE

Proponowane zmiany

W projekcie noweli ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej Ministerstwo Finansów zaproponowało modyfikacje definicji „budowli” i „budynku”. Według resortu obecne przepisy wywołują wątpliwości interpretacyjne oraz spory podatkowe w kwestii kwalifikacji obiektu budowlanego jako budowli albo budynku oraz ustalenia, czy „części niebudowlane” budowli lub urządzenia techniczne z nią związane również stanowią przedmiot opodatkowania. Problematyczne mają być rodzaje budowli o złożonej strukturze, np. sieci gazowe, elektroenergetyczne.

Resort proponuje nowe pojęcie „całości techniczno-użytkowej”, stanowiącej przesłankę kwalifikowania urządzeń i instalacji jako części budowli będącej przedmiotem opodatkowania. Ma to dotyczyć m.in. transformatorów, urządzeń rozdzielczych oraz baterii akumulatorów, które mogą stanowić całość techniczno-użytkową wraz z siecią elektroenergetyczną realizującą określony cel, jakim jest m.in. przesył energii. Proponowana zmiana będzie skutkowała opodatkowaniem wszystkich elementów tych obiektów. W projekcie zaznaczono, że zmiany nie objęłyby energetyki wiatrowej oraz elektrowni jądrowych. Według oceny skutków regulacji całość zmian proponowanych w projekcie w kolejnych latach przyniesie jednostkom samorządu po ponad 8 mld zł rocznie.

Ministerstwo Finansów zaprzecza

Redakcja „Rzeczpospolitej” zapytała Ministerstwo Finansów o stanowisko w sprawie opodatkowania prosumentów. Resort wyjaśnia w odpowiedzi, że projekt ustawy (UD72) zmieniającej m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji budowli został poddany trzytygodniowym konsultacjom publicznym tak, by zainteresowane podmioty mogły zgłosić uwagi do zaproponowanych rozwiązań. – Zamiarem Ministerstwa Finansów nie jest rozszerzenie zakresu opodatkowania, w tym w odniesieniu do budowli wykorzystywanych w ciepłownictwie czy do wytwarzania energii z OZE. Projekt będzie jeszcze przedmiotem dyskusji na konferencji uzgodnieniowej – tłumaczy nam biuro prasowe resortu.