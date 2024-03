Jak przypomniał Tomaszewski, w polskiej strefie ekonomicznej wydano w sumie 21 pozwoleń na realizację projektów. W pierwszej fazie przewidziano 5,9 GW mocy zainstalowanych morskich farm wiatrowych do 2030 r. Jak wyliczył, 1 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych przekłada się na 14-15 mld zł inwestycji.- Około 85 mld zł to pieniądze, które zostaną zainwestowanie w polską gospodarkę - powiedział dyrektor ds. OZE odnosząc się do pierwszej fazy realizacji projektów.

Reklama

Czytaj więcej OZE PGE i Ørsted zakontraktowały już wszystkie elementy morskiej części wiatraków na Bałtyku Partnerzy podpisały kontrakt na kolejną dostawę fundamentów dla Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. To ostatnia z umów dotyczących dostaw kluczowych elementów dla części morskiej projektu Baltica 2, zamykająca tzw. poziom bezpośrednich, najważniejszych dostawców w morskiej części inwestycji.

Wyprowadzenie pierwszej mocy z morskich farm wiatrowych planowane jest na 2026 r. Możliwe do realizacji są kolejne projekty o łącznej mocy ponad 11 GW w II fazie realizacji projektów offshorowych w Polsce. - Dlatego w roku 2040 łączna moc zainstalowana to 18 GW - zaznaczył.

Najbardziej zaawansowany projekt realizują Orlen wraz z Northland Power. Orlen Neptun realizuje też najbardziej zaawansowany projekt portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu.