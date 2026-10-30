Filar bezpieczeństwa energetycznego

Morska energetyka wiatrowa staje się jednym z filarów polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Przyjęty przez rząd w czerwcu 2026 r. Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) zakłada, że do 2030 r. moc morskich farm wiatrowych wyniesie około 5,9 GW. W perspektywie 2040 r. może wzrosnąć do blisko 18 GW w scenariuszu przyspieszonej transformacji. Ambitniejszy wariant oznacza wzrost o ponad 60 proc. względem założeń Polityki energetycznej Polski z 2021 r. Tak znacząca rozbudowa morskiej energetyki wiatrowej może istotnie zmienić strukturę krajowego miksu energetycznego i wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii.

Terminal, który ma to umożliwić, powstał z myślą o największych wyzwaniach. Z głębokością techniczną 17,5 metra T5 należy do najgłębszych terminali instalacyjnych w Europie, przewyższając pod tym względem porty w duńskim Esbjergu czy niemieckim Bremerhaven. Dzięki temu przy jego nabrzeżu mogą cumować największe statki instalacyjne świata.

Pierwszym najemcą terminala jest konsorcjum PGE i Ørsted, które z gdańskiego nabrzeża poprowadzi instalację turbin wiatrowych Baltica 2.

Energia i impuls rozwojowy na dekady

Znaczenie terminala T5 wykracza daleko poza obsługę jednej farmy wiatrowej. To infrastruktura, która umożliwi realizację kolejnych strategicznych inwestycji na Bałtyku. Z gdańskiego terminala instalowana będzie najpierw Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, a w kolejnych latach także Baltica 3 (ok. 1 GW) i Baltica 9+ (ok. 1,3 GW). Łącznie oznacza to blisko 3,9 GW nowych mocy, które zasilą krajowy system elektroenergetyczny i wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Równie istotny jest wymiar gospodarczy tej inwestycji. T5 pozwala zatrzymać w kraju kluczową część łańcucha wartości morskiej energetyki wiatrowej: od usług portowych i logistycznych, przez produkcję komponentów i montaż, po wieloletni serwis farm. Dzięki temu offshore wind staje się nie tylko źródłem czystej energii, ale także silnym impulsem dla rozwoju przemysłu, portów i tworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy. To szansa, by coraz większa część miliardowych nakładów związanych z transformacją energetyczną pozostawała w polskiej gospodarce.

T5 – infrastruktura strategiczna

Mikołaj Raczyński, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Terminal T5 to inwestycja w strategiczną infrastrukturę, która wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i tworzy warunki do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na dużą skalę. Oddając do użytku T5, tworzymy 21 hektarów nowej przestrzeni dla polskiej gospodarki, a przede wszystkim budujemy w kraju kompetencje offshore i zaplecze niezbędne do realizacji kolejnych inwestycji na Bałtyku.

T5 dobrze pokazuje, jak rozumiemy rolę Polskiego Funduszu Rozwoju i nasze priorytety na najbliższe lata. Inwestujemy w strategiczną infrastrukturę, przemysł i technologie, przyspieszamy transformację energetyczną, mobilizujemy kapitał na rozwój innowacji (Innovate Poland) oraz wspieramy ekspansję polskich przedsiębiorstw (Team Poland). Mamy kapitał i kompetencje, aby angażować się w duże projekty, które wzmacniają odporność i konkurencyjność gospodarki.

Terminal realizowany przez naszą spółkę Istrana jest konkretnym przykładem takiego podejścia. Inwestycje tej skali nie powstają jednak w pojedynkę. Wymagają partnerstw, wzajemnego zaufania i połączenia kompetencji wielu podmiotów. Dla PFR takim partnerem przy realizacji T5 jest Baltic Hub, z którym wspólnie tworzymy warunki do rozwoju strategicznej infrastruktury w Porcie Gdańsk. Równie istotne było zaufanie do generalnego wykonawcy NDI oraz całego grona jego kontrahentów i podwykonawców.

Ta inwestycja nie byłaby możliwa bez uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. KPO pozwala przekładać europejski kapitał na konkretne aktywa i zdolności rozwojowe polskiej gospodarki. T5 pokazuje, jak dobrze wykorzystane środki europejskie mogą uruchamiać inwestycje o strategicznym znaczeniu dla kraju.

Równie ważne jest dla nas zwiększanie komponentu polskich przedsiębiorstw w całej transformacji energetycznej. Chcemy, aby coraz większa część wartości powstającej dzięki inwestycjom energetycznym pozostawała w Polsce: w postaci kontraktów dla polskich firm, nowych kompetencji, technologii, miejsc pracy i silniejszych krajowych łańcuchów dostaw. Własne zaplecze infrastrukturalne zwiększa udział polskich przedsiębiorstw w tym procesie i daje im doświadczenie, które mogą następnie wykorzystać na rynkach zagranicznych. T5 łączy więc trzy cele: rozwój strategicznej infrastruktury, skuteczne wykorzystanie środków KPO oraz budowę polskiej gospodarki.

Nowy etap rozwoju offshore w Polsce

Dariusz Lubera, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Grupa PGE realizuje największy w Polsce proces transformacji energetycznej. Zgodnie ze strategią Grupy, jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest budowa morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3,9 GW do 2035 roku. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej wymaga stworzenia odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego na lądzie. Przez lata z zainteresowaniem wspieraliśmy działania zmierzające do utworzenia dedykowanego terminala instalacyjnego, który zapewni niezbędne zaplecze dla realizacji projektów offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego. Uruchomienie Terminala T5 w Gdańsku stanowi kamień milowy dla rozwoju krajowego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Terminal T5 będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji projektu Baltica 2. To tutaj będą magazynowane, przygotowywane i wstępnie montowane kluczowe komponenty turbin, takie jak wieże, gondole i łopaty. Dzięki terminowemu zakończeniu budowy Terminala T5 kampania instalacyjna turbin dla Baltica 2 będzie mogła zostać przeprowadzona zgodnie z harmonogramem w 2027 roku.

To historyczny moment dla polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Baltica 2 będzie pierwszym projektem offshore wind w Polsce, który skorzysta z polskiego terminala do instalacji turbin, a port w Gdańsku po raz pierwszy stanie się miejscem montażu i wysyłki tych komponentów na morską farmę wiatrową. Pokazuje to, że wraz z rozwojem offshore powstaje w Polsce nowoczesna infrastruktura zdolna do obsługi największych projektów energetycznych realizowanych na Morzu Bałtyckim.

Baltica 2 to dopiero początek. Terminal T5 będzie obsługiwał także kolejne projekty offshore Grupy PGE, stając się strategicznym elementem infrastruktury, na której będzie opierał się dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Terminal T5 w Gdańsku: Nowy wymiar infrastruktury dla morskiej energetyki wiatrowej

Lech Paszkowski, Prezes Zarządu Istrany

Realizacja Terminalu T5 pokazuje, że w Polsce potrafimy skutecznie prowadzić inwestycje infrastrukturalne o skali i stopniu złożoności odpowiadającym najbardziej wymagającym projektom offshore w Europie.

Zadaniem Istrany było przełożenie ambitnej koncepcji na sprawnie działającą, bezpieczną i przyszłościową infrastrukturę portową. Wymagało to ścisłej koordynacji prac hydrotechnicznych, geotechnicznych i lądowych, a jednocześnie utrzymania koncentracji na docelowych potrzebach operacyjnych pierwszego użytkownika terminalu. Powstało ponad 21 hektarów nowego terenu, około 900 metrów nabrzeży oraz powierzchnie przystosowane do składowania i przeładunku najcięższych komponentów turbin wiatrowych. Najważniejsze jest jednak to, że T5 nie został zaprojektowany jako rozwiązanie dla jednego kontraktu. To infrastruktura elastyczna, przygotowana do obsługi kolejnych projektów i zmieniających się potrzeb rynku.

Terminal tworzy w Gdańsku trwałe zaplecze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, a polskim wykonawcom i dostawcom daje możliwość budowania referencji w jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów gospodarki. Jako Istrana jesteśmy dumni, że możemy przekazać branży obiekt, który łączy wysokie parametry techniczne z długoterminowym znaczeniem gospodarczym i energetycznym dla Polski.

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