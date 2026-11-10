Nowe rozwiązania zostały zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących ograniczą bariery administracyjne i prawne, uproszczą procedury inwestycyjne oraz zwiększą ochronę podwykonawców.

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- Upraszczamy procedury, zwiększamy przewidywalność procesu inwestycyjnego i ułatwiamy współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w budowę - oświadczył minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie resortu.

Najciekawsze wydają się jednak przesunięcia w wydatkowaniu środków na dokapitalizowanie Polskich Elektrowni Jądrowych, inwestora pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Łączna kwota się nie zmieni, zmieni się jednak wydatkowanie tych środków w rozłożeniu na konkretne lata. Rząd przeznaczy – zgodnie z ustawą z 2025 r. – 60,2 mld zł z budżetu państwa na dokapitalizowanie spółki PEJ w celu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Zmiany, które mogą uprawnić realizację inwestycji jądrowych

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt został przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochnę. Wprowadza zmiany, które mają usprawnić przygotowanie i realizację inwestycji jądrowych.

Najważniejsze rozwiązania obejmują m.in. bezterminowe decyzje lokalizacyjne – decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji jądrowych będą wydawane na czas nieokreślony, zamiast obecnego maksymalnego okresu 10 lat. Rozwiązanie ma wyeliminować wątpliwości związane ze skutkami upływu okresu obowiązywania decyzji Uproszczone będą też zasady uzyskiwania prawa do nieruchomości – ujednolicony zostanie sposób uzyskiwania przez inwestora prawa użytkowania wieczystego z rozwiązaniami stosowanymi w innych specustawach inwestycyjnych.

Doprecyzowano także procedury administracyjne – w tym mieści się określenie zasad zmiany decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na prace przygotowawcze, a także sposobu doręczania i zawiadamiania stron o działaniach organów administracji po wydaniu decyzji. Będą również wprowadzone zasady udostępniania dokumentów zawierających szczególnie wrażliwe informacje techniczne i technologiczne, w tym raportów z analiz bezpieczeństwa oraz dokumentacji objętej ochroną praw autorskich.

Pojawi się możliwość przedkładania wybranych dokumentów w języku angielskim. Inwestor będzie mógł, zgodnie z opinią lub zgodą Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, składać dokumenty w tym języku w postępowaniach dotyczących zezwoleń na działalność związaną z obiektami jądrowymi. Zwiększy się także ochrony podwykonawców poprzez wprowadzenie przepisów regulujących odpowiedzialność Polskich Elektrowni Jądrowych.

Zmiany w przepływach pieniędzy na atom

Zmieniono także harmonogram finansowania projektu elektrowni jądrowej poprzez zmianę rocznych limitów wydatków budżetu państwa na wsparcie Polskich Elektrowni Jądrowych. Zdaniem resortu energii ma to lepiej odpowiadać potrzebom finansowym inwestycji.

Obowiązujące przepisy przewidują limit wydatków budżetu państwa na udzielenie Polskim Elektrowniom Jądrowym wsparcia publicznego w wysokości: 11 mld zł w 2026 r., 14 mld zł w 2027 r., 11 mld zł w 2029 r. i 6,6 mld zł w 2030 r. Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie polega na zmianie limitów wydatków: po 8 mld zł – w 2026 i w 2027 r., 17 mld zł w 2029 roku oraz 9,6 mld zł w 2030 r. Oznacza to, że budżet w tym i w następnym roku wyda mniej na atom, a więcej będzie wydawać w kolejnych latach, kiedy ruszy właściwa budowa elektrowni jądrowej (IV kwartał 2028 r.).

Przyjęta przez Radę Ministrów aktualizacja Programu polskiej energetyki jądrowej zakłada budowę dwóch elektrowni o łącznej mocy do 9 GWe. Pierwsza elektrownia jądrowa powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Będzie składać się z trzech reaktorów o łącznej mocy około 3,75 GWe.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy tej elektrowni. Uruchomienie pierwszego bloku planowane jest na 2036 r.