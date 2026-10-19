Minione lato było ważnym sprawdzianem dla krajowego systemu elektroenergetycznego. W obliczu ograniczonych rezerw mocy Polskie Sieci Elektroenergetyczne zdecydowały się na ogłoszenie tzw. okresów przywołania. Oznaczało to wezwanie uczestników rynku mocy do uruchomienia zadeklarowanych rezerw w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu.

Sytuacja była efektem jednoczesnego wystąpienia wielu niekorzystnych zjawisk: wysokich temperatur, ograniczeń pracy części jednostek konwencjonalnych, ograniczonych możliwości importu energii oraz niższej dostępności części źródeł wytwórczych. Pokazała jednak również, że współczesna energetyka coraz bardziej opiera się nie tylko na produkcji energii, ale także na elastycznym zarządzaniu jej zużyciem.

Znaczenie tego podejścia będzie systematycznie rosło. Polska gospodarka znajduje się w procesie głębokiej transformacji energetycznej. Postępuje elektryfikacja przemysłu, rozwija się elektromobilność, a udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym stale wzrasta. Wszystkie te procesy prowadzą do zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną, jednocześnie stawiając przed systemem nowe wyzwania związane z bilansowaniem podaży i popytu.

W tym kontekście istotną rolę odgrywa Demand Side Response (DSR), czyli usługa polegająca na czasowym ograniczaniu poboru energii przez odbiorców. Mechanizm ten umożliwia operatorowi wykorzystanie zasobów elastyczności znajdujących się po stronie przedsiębiorstw i instytucji, pomagając utrzymywać bezpieczną pracę systemu w okresach podwyższonego ryzyka.

Znaczenie DSR szczególnie dobrze było widoczne podczas tegorocznych okresów przywołania. Uczestnicy programu wspierali operatora poprzez redukcję zapotrzebowania na energię, zwiększając dostępne rezerwy mocy i ograniczając ryzyko wystąpienia poważniejszych zakłóceń w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego.

– Okresy przywołania należą do zdarzeń rzadkich i wyjątkowych, ale właśnie dlatego tak istotne jest utrzymywanie dostępnych zasobów elastyczności. Tegoroczne doświadczenia pokazały, że w sytuacjach, gdy rezerwy mocy osiągają krytycznie niski poziom, DSR może skutecznie wspierać bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Dzięki zaangażowaniu naszych klientów dostarczaliśmy nawet ponad 700 MW redukcji zapotrzebowania, skutecznie pomagając odbudować bezpieczny margines rezerw mocy. To najlepszy dowód, że zasoby elastyczności po stronie odbiorców stanowią realne wsparcie systemu w sytuacjach, gdy dostępne możliwości zwiększenia produkcji energii lub jej importu są już bardzo ograniczone – mówi Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska.

Potrzebę rozwijania zasobów elastyczności potwierdzają również wyniki raportu Enel X Polska „Elastyczność w praktyce”. Badanie przeprowadzone wśród przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych pokazuje, że firmy coraz aktywniej zarządzają energią oraz poszukują rozwiązań umożliwiających lepszą kontrolę kosztów i zużycia energii.

Perspektywy dalszego rozwoju pozostają bardzo obiecujące. Rozwój odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz cyfryzacja sieci elektroenergetycznych będą zwiększały zapotrzebowanie na usługi elastyczności. Coraz większe znaczenie będzie mieć również udział aktywnych odbiorców energii w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.

Elastyczność przestaje być dziś wyłącznie technicznym pojęciem z obszaru energetyki. Staje się jednym z kluczowych zasobów nowoczesnej gospodarki i ważnym elementem budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

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